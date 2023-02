Katz Zoltánné igazgatóságvezető, a város főkertésze elmondta, a Zöld Város Program nyáron indul, de azt megelőzően ki kell vágni azokat a fákat, melyek elöregedtek és rossz állapotban vannak. Alaposan mérlegeltek minden egyes kivágást, a tervező minden fát egyenként megvizsgált, és ennek megfelelően készítette el azt a listát, mely ezeket a feladatokat tartalmazza.

Fotó: TEOL

A zöldfelület kialakítását saját erőből az önkormányzat végzi. Katz Zoltánné főkertész elmondta, ennek előkészületeit kezdték el, ugyanis a területen lévő ezernél is több fa, cserje koronaigazítását, gyógyítását és a 41 beteg vagy tájidegen fa kivágását hamar el kell végezni. Ezt pedig az előírások szerint a madarak költési időszakának kezdetéig, március 31-ig be is kell fejezni.

Fotó: TEOL

Mint azt megírtuk, a több mint öt évvel ezelőtt elkezdett program megvalósításáról február 7-én tartottak sajtótájékoztatót Szekszárdon. A régóta húzódó, most célegyenesbe ért projekt részeként megújul, zöld felületekkel bővül a belváros Augusz háztól Luther térig tartó része.