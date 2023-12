Kiállításokkal, könyvbemutatóval és rengeteg kulturális rendezvénnyel vártak kicsiket és nagyokat egyaránt aagymányok a helyi művelődési központban.

– Idén végre bemutathattunk egy régóta tervezett könyvet, amit Dr. Dimb János Jenő feljegyzéseiből készítettek a Nagymányoki Sportegyesület induló éveiről – válaszolta kérdésünkre az intézmény igazgatója. Úgy gondolom a város szempontjából ez volt az egyik legjelentősebb esemény idén. Kiállításainkon számos művész mellett köszönthettük Gálosné Barabás Aranka, Terescsényi Katalin és Verseci Edina alkotókat. A nálunk tevékenykedő Hétszínvirág szakkör is megtartotta a textilmunkáikat bemutató kiállítását. A Nagymányoki Glück Auf Egyesület is bemutatkozott egy másik oldaláról ennek köszönhetően. Azt már tudtuk, hogy táncolnak és énekelnek, de csodálatos kézimunkáikat és egyéb alkotásaikat hozták el nekünk az idei Majális rendezvény kísérőprogramjaként.

„Töltsük meg kiállítótermünket” című felhívásuk már lassan az ország minden pontjába eljutott. Így kerülhettek kapcsolatba a Tapolcai Városi Képzőművész körrel is, akik szintén bemutatták műveiket Nagymányokon a nagyérdeműnek. Sütő György volt az egyik alkotó közülük, aki egy későbbi időpontban önálló tárlatával is visszatért a központ emeleti galériájába. A Magyar Festészet napja programsorozathoz kapcsolódóan szervezték meg a festő kiállítását, aki a nemzetközileg is ismert különleges airbrush technikával dolgozik.

– Gyermekek és felnőttek részére is hirdettünk versenyeket, ilyen volt a versillusztrációs rajzversenyünk, ami Petőfi Sándor munkásságához kapcsolódott. Így találkozott a képzőművészet és a költészet egyben. Természetesen ünnepi megemlékezéseket is tartottunk, illetve különböző ünnepnapokhoz, világnapokhoz kapcsolódó programjaink is színesítették a palettát. Ilyenek voltak az Egészségnap és az Idősek napja. Legutóbb pedig a „Mindenki Karácsonya” című rendezvény sikerességének örülhettünk.

Kapacitásunkhoz mérten igyekszünk országos programokhoz is kapcsolódni. Idén a Déryné programon belül tudtunk színvonalas, ingyenes színházi előadást bemutatni. A János vitézt hozták el nekünk, kitűnő színészek és technikai munkatársak kíséretében.

Magyarország Kormányának Támogatásával a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai koordinációjával kezdő hímző és makramé szakköröket indítottunk A Szakkör „Tudásunkkal kézenfogva a közösségekért” című program által. Jövő tavasszal mutatjuk majd be az itt készült csodálatos munkákat.

A legnagyobb rendezvényünk minden évben a Nagymányoki Városnap, ahol kulturális és szórakoztató programjainkat szabadtéri bállal zárjuk. Természetesen több külső szervezésű program is megvalósul. Folyamatosan vannak klubfoglalkozásaink és szabadidő sportra is van lehetőség nálunk.

Hatalmas a helyi összefogás

Összefogás nélkül nem lenne ilyen változatos a program kínálat. A helyi iskola és óvoda állandó segítőnk a gyermekek szerepeltetésével. Nagy segítség minden rendezvényen és tudjuk milyen sok munkával jár a felkészítésük. Segítségünkre vannak továbbá a helyi intézmények, szervezetek, civilszervezetek, egyesületek és olykor cégek is. Jó kapcsolatot ápolunk és együttműködünk a rendőrkapitánysággal, a Magyar Vöröskereszt Bonyhádi kirendeltségével és a Család és Gyermekjóléti szolgálattal.

Minden nagyobb rendezvényen számíthatunk dr. Klausz Irén háziorvos munkájára, aki idén Díszpolgári címet vehetett át.

A legnagyobb motivációink a helyi lakosok és minden látogatónk. Sok dicséretben részesülünk kollégáimmal az év során, ami mindig átlendít a nehézségeken, az olykor feszített tempón és további lendületet ad a munkához. A közösségi oldal népszerűsége ugrásszerűen emelkedik. Támogató segítségünk és egyben fenntartónk a Nagymányok Város Önkormányzata. Bartucz Máté polgármesterrel együttműködve folyamatos segítséget és támogatást kapunk, hogy zavartalanul szervezhessük programjainkat és minél változatosabb kulturális élet valósuljon meg a helyi lakosok igénye szerint.