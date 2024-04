– Nagyon sokat várhatunk a Paks2-es beruházás kapcsán városi szinten is – emelte ki Paks polgármestere, célozva arra a kész terveket tartalmazó, negyvenmilliárdos csomagra, amelynek részleteiről Szántó Zoltán alpolgármester is beszélt szerdai sajtótájékoztatóján. Ezzel kapcsolatban jelezte, hogy az erről szóló kormányhatározat várhatóan már a tavaszi ülésszakon a kormány elé kerül, amennyiben elfogadják, forrást is rendelnek mellé. Végezetül Szijjártó Pétert idézte, aki úgy fogalmazott: a Paks 2-es beruházás olyan stabil, megbízható városvezetést igényel, amely az elmúlt években is volt és rendelkezésre állt itt, helyben, a kormány számára.