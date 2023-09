Nincs jó passzban a majosi együttes, amelynek egymás után ez volt a negyedik veresége. A bajnokságban sorozatban a harmadik, de közben a Kelen SC-től is kikaptak a zöld-fehérek – a Mol Magyar Kupában. Eléggé belekeveredtek egy balszerencsés sorozatba Pál Achillesék, akik pedig nem játszanak rosszul, de ahogy azt Kardos Ernő vezetőedző is elmondta többször, most semmi sem jön össze nekik.

Nagy baj, hogy kulcsembereket veszítettek, Kugli Ákos, Pál Márton, Jerkovic Marko és Kugler Kristóf is sérült, Lőrinc Dániel pedig csak egy félidőt tudott vállalni a mohácsiak ellen, akik annyival mindenképpen jobban voltak, hogy kíméletlenül gólra váltották a helyzeteiket. Sajnovics Milán a meccs hajrájában szépített, de ez csak egy kis lélekmelengető volt a hideg, ősz végét idéző esős időben.

A majosiak jövő vasárnap 15 órától a Kaposvári Rákóczi vendégei lesznek, nagyon kellene legalább egy bravúrpont, hogy a gárda elkezdjen kimászni a gödörből, amelybe az utóbbi időszakban belekerült.

NB III, Dél-Nyugati csoport, a 8. fordulóban

Bonyhád-Majos–Mohácsi TE 1888 1–3 (0–1)

Majos, v.: Altorjay Á. (Nagy M., Burján I.).

Majos: Bonnyai – Kovács L., Tamás, Pál A., Vető (Preininger, 62.), Széles – Keczeli (Mácsik, 62.), Simó (Nagy N., 62.), Keresztes (Lőrinc D., a szünetben) – Vukk (Karaszi, 67.), Sajnovics. Vezetőedző: Kardos Ernő.

Mohács: Somogyi – Encz, Loch (Kiss I., 73.), Bohata, Izsák M. (Román, 73.), Károly V., Racskó, Dér (Aszalós, 73.), Vég, Müllerlei, Horog (Nagy B., 87.). Vezetőedző: Péter József.

Gólszerzők: Sajnovics (81.), illetve Izsák M. (18., 53.), Bohata (62.).

A Tolna vármegyei csapatok eredményei:

