Megráncigálta már az oroszlán bajszát a BEAC, amely a Diósgyőrrel, a Sopronnal és a Győrrel is felvette a versenyt egy-egy félidő erejéig ebben a szezonban. Éppen ezért, na meg a novemberi vereségért visszavágva repülőrajtot vett a KSC, amely az első negyedet harminchét (!) ponttal zárta, köszönhetően elsősorban Horváth Bernadett 24 pontjának (ebből négy tripla) és gólpasszainak.

Alekszandra Sztanacsev szerezte a KSC századik pontját

Fotó: Kiss Albert

A Szekszárd legutóbb 2020 októberében kezdett hasonlóan eredményesen, akkor a ZTE-nek negyven pontot szórt az első tíz percben.

Azt a bajnokit akkor 129–42-re (!) nyerték idegenben a kék-fehérek, és bizony benne volt a pakliban, hogy most is elérik ezt a pontszámot. Az első félidő hatvanegy hazai egységgel zárult (ennyivel a női mezőnyben akár mérkőzést is lehet nyerni...), és a szünet után sem lassított a vendéglátó. Láthatóan élvezték a játékot Mányoky Rékáék, a kispadon is fülig érő szájjal ültek az éppen pihentetett játékosok, de csapatát mindig nagy átéléssel irányító Djokics Zseljko is megengedhette magának, hogy a harmadik negyed középén, 88–39-es állásnál helyet foglaljon a székén.

A századik szekszárdi pontot Alekszandra Sztanacsev triplája jelentette (102–43), és bár a zalaegerszegi pontszámot nem sikerült megdobni, a magabiztos győzelem nem maradt el. Kellett is ez a siker a KSC-nek a kupabúcsú és a nehezen megnyert Vasas elleni bajnoki után, mert jövő héten szombaton a címvédő Sopronhoz látogatnak Horváth Bernadették, majd március 23-án a listavezető Diósgyőr ellen zárják az alapszakaszt.

Tippmix Női NB I, alapszakasz, 15. forduló

Tarr KSC Szekszárd–E.ON ELTE BEAC 106–54 (37–14, 24–18, 31–7, 14–15)

Szekszárd, 700 néző. V: Kovács N., Szilágyi B., Gruber

Szekszárd: HORVÁTH BERNADETT 27/15, Boros J., Miklós M. 4, WESTBELD 15/9, MONROE 22. Csere: Theodoreán 6, Szücs G. 6, SZTANACSEV 15/9, Bernáth 8, Mányoky 2, Krnjics 1. Vezetőedző: Djokics Zseljko

BEAC: Angyal B. 9, MORGAN 16/6, Katona B. 4, Tóth F. 4, Ozola 7/3. Csere: JUHÁSZ A. 6, Milkovics 3/3, Zsámár 5/3, Séllei. Vezetőedző: Mészárosné Kovács Andrea

Az eredmény alakulása. 3. perc: 9–4. 6. p.: 26–10. 9. p.: 32–12. 15. p.: 42–22. 18. p.: 53–27. 22. p.: 69–32. 26. p.: 80–35. 30. p.: 92–39. 34. p.: 102–43.