Tovább növekszik a levegő szennyezettsége

Kellemetlenül nyirkos, a reggeli órákban hideg időjárás telepedett a megyére már napok óta. Egy hétig a fákat, bokrokat is vastagon befedte a zúzmara, téli hangulatot teremtett így a természet. Az előrejelzések szerint csütörtökön érkezik egy hidegfront, amely kisöpri a ködöt, cserébe hideget és némi napsütést is hoz.

Ahogy elmúltak az ünnepek – hó, köd és zúzmara nélkül – megváltozott az időjárás is a megyében. Hűvösebb, ködösebb lett, és az elmúlt egy hétben vastag zúzmarás jég borította be a fákat, bokrokat. Dr. Vörös Géza, szekszárdi agrármérnök elmondta, nagyon sok gyümölcsfa vékonyabb ága letört emiatt, szerencsére azonban a szántóföldi növényekben nagyobb kárt nem tett a hideg. Jót tenne, ha lenne hótakaró is a földeken, de a mínusz 4-5 fokos éjszakák még nem okoznak akkora gondot.

Aki mezőgazdasággal foglalkozik, az tudja, mennyire fontos a növényeknek is, ha a téli hónapokban hideg van, tavasszal pedig végre elindulhat a nedvkeringés. Nem szerencsés, ha a biológiai egyensúly felborul a szeszélyes időjárás miatt. Dr. Vörös Géza elmondta, az viszont tévedés, hogy a kártevők szaporodását elősegíti a jó idő. A kártevők többségére ugyanis ez nem vonatkozik, csak a lárva- vagy imágóalakban telelőkre, ezek a melegben hamar előjönnek és lerágcsálják a rügyeket. A tojásalakban telelő kártevők többsége még a mínusz 25-30 fokot is túléli, tehát nagyon hidegnek kellene lenni ahhoz, hogy ezek elpusztuljanak.

Sajnos még a pockoknak sem ártott meg a januári hideg, ugyanis alig volt csapadék, így a járataikba behúzódó állatok szaporodását semmi nem zavarta meg. A szőlőben, gyümölcsösökben a metszést abbahagyták a gazdák, hiszen zúzmarás időben nem lehet ezt a tevékenységet folytatni.

Nem csak a fákat, növényeket viselte meg a párás hideg, de az embereket is. Egyre többen fordulnak orvoshoz lázzal, megfázás tüneteivel. Az általunk megkérdezett háziorvos elmondta, a légúti, hurutos betegségek vannak jelen, de mint hangsúlyozta: a gyomor-bélrendszeri fertőzések száma is folyamatosan növekszik. Utóbbiak hányással, hasmenéssel, időnként lázzal jelentkeznek, rendkívül fertőzőek, ráadásul a felnőttek szervezete kevésbé ellenálló. A továbbfertőződés pedig csak otthonmaradással előzhető meg. Sajnos a felnőtteknél gyakran előfordul, hogy betegen is elmennek dolgozni. Ezzel a saját egészségüket is veszélyeztetik, mert garantált, hogy szövődmény lép fel, illetve megfertőzik a környezetüket. Sajnos gyerekeknél is előfordul, hogy belázcsillapítózva elviszik őket a szülők óvodába, iskolába, így megfertőzik a többieket.

A levegő szennyezettsége főleg a városokban egyre súlyosabb probléma, nem érkezett meg a hétvégére ígért szél, ami kitisztította volna a levegőt. A meteorológia előrejelzése alapján a szélcsendes helyeken tovább romolhat a levegőminőség a következő napokban, áll a Nemzeti Népegészségügyi Központ friss közleményében. Kiemelték: a fűtési szezonban a helytelen lakossági tüzelés a felelős az ország legtöbb településén a kisméretű aeroszol részecskék (PM10) magas koncentrációjáért. Emellett a nagyvárosok levegőminőségét a közlekedés is meghatározza, így saját gépjármű használata helyett ajánlott előnyben részesíteni a tömegközlekedést, kerékpárt, gyaloglást.