Nőket ütött és fenyegetőzött a bonyhádi férfi

A bonyhádi rendőrök befejezték annak az ügynek a vizsgálatát, melyet egy 59 éves helyi férfi ellen indítottak garázdaság és más bűncselekmények elkövetése miatt.

Egy testvérpár, egy 27 éves és egy 22 éves helyi nő tett feljelentést a Bonyhádi Rendőrkapitányságon egy 59 éves helyi férfival szemben, aki április 20-án előzetes szóváltást követően az utcán arcul ütötte egyiküket, míg a másik nő karját szorongatta. A férfi ezt követően szeméremsértő módon viselkedett, és sértegette is a 27 éves nőt. Miután a testvérek és szüleik a helyszínről autójukkal el akartak hajtani, a férfi továbbra is kiabálva fenyegetőzött és még egy betondarabot is utánuk dobott, mely a családban megbotránkozást és félelmet keltett.

Az eset kapcsán a bonyhádi rendőrök büntetőeljárást indítottak az 59 éves férfival szemben. Az ügy vizsgálata során kiderült, hogy az elkövető a vitát megelőzően – még április 20-án a délelőtti órákban – a 27 éves nőnek az egyik közösségi portálon fenyegető üzenetet küldött.

A férfit az ügyben gyanúsítottként hallgatták ki kétrendbeli könnyű testi sértés, egyendbeli szeméremsértés, egyrendbeli zaklatás és egyrendbeli garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Az elkövető a bűncselekmények elkövetését elismerte, tájékoztat a megyei rendőr-főkapitányság.

A Bonyhádi Rendőrkapitányság Vizsgálati Alosztályán a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és a keletkezett iratokat a napokban megküldték az ügyészségnek.