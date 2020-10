A beszoktatás a bölcsődébe az első elszakadást jelenti

Elsősorban azért íratják bölcsődébe a szülők gyermeküket, mert az édesanya visszamegy dolgozni. Az is előfordul azonban, hogy az anyuka úgy érzi, kevés ő már, csemetéje igényli a nagyobb közösséget.

A kicsik a bölcsődei beszoktatás előtt kétszer is találkoznak a nevelővel. Egyszer a családlátogatás alkalmával, és akkor, amikor ők maguk járnak látogatóban a bölcsiben. Ezt Mészárosné Wittmer Boglárkától, a szekszárdi Városi Bölcsőde vezetőjétől tudjuk, aki azt is elmondta, hogy a beszoktatás két hétig tart. A teljes beilleszkedés, azaz amíg a kicsi teljesen elsajátítja a napirendet, három hónapot vesz igénybe.

Azzal talán többen tisztában vannak, hogy az első héten a délelőtti programokkal ismerkednek a gyerekek, azt viszont vélhetően kevesebben tudják, hogy az első napokban a nevelők nagyon figyelik az anya és a gyermek egyéni szokásait, például, hogy a szülő miként vonja be a játékba csemetéjét, hiszen ismeretük megkönnyíti a beszokást. – Ez az első elszakadás anyától, és ahol a gyermek nem szokott hozzá, hogy időnként a nagymama vigyáz rá, bizony nehezebben megy.

Fontos a szülő szerepe, hiszen ha ő bizonytalan, és traumaként éli meg azt, hogy vissza kell mennie dolgozni, nem teszi könnyebbé ezt a folyamatot – állítja az intézményvezető. Azt is hozzáteszi viszont, hogy nem egyszer az anyukák megfogalmazzák: kevésnek érzik már magukat, gyermekük igényli a nagyobb társaságot, a játékot a vele egy korúakkal, ezért is döntenek a bölcsőde mellett. Itt egyébként kis csoportban vigyáznak a lurkókra, akik között vannak egészen picikék, nyolc hónaposak, egy évesek, de a legtöbb szülő két év körüli csemetéjét íratja be az intézménybe.

Gyereke válogatja, ki hogy veszi az akadályt, a többség azonban lényegében gond nélkül beilleszkedik, mivel a bölcsőde stabilitást jelent megszokott napirendjével, az előbb-utóbb ismerős arcokkal, tárgyakkal. Az intézményi keretek ráadásul sok bölcsist segítenek abban, hogy bizonyos tevékenységeket egyre önállóbban végezzenek.

Ezzel egyetért Szakálosné Marosi Ildikó, a Harci Kincsesláda Óvoda és Mini Bölcsőde vezetője. De előfordul hogy vannak extrém esetek, amikor a pici szociálisan még nem elég érett ahhoz, hogy közösségbe menjen. Ilyen náluk is előfordult már. Hangsúlyozta, hogy a szülővel és a gyermekkel is mindig megbeszélik a beszoktatás következő lépését, és amikor a szülő ott hagyja már egy kis időre a picit, tudatosítják benne, hogy ez a búcsú nem örökre szól.

Betartják az óvintézkedéseket A járvány a bölcsődei beszoktatásra is hatással van valamelyest, ám ebben az esetben a szülőnek muszáj jelen lennie. Egy egészen pici gyereket ugyanis nem lehet a kapuban a nevelő kezébe nyomni. Az anyukáknak vagy apukáknak fertőtleníteniük kell a kezüket, szükséges cipővédőt és maszkot viselniük. Ez utóbbi furcsa egy játékhelyzetben, a kicsik azonban megszokták már, hogy a felnőttek arcát időnként maszk takarja. A bölcsődékbe – akárcsak más oktatási és nevelési intézmények esetében – csak egészséges, lázmentes gyerek és felnőtt léphet be. Természetesen ahogy az időjárás engedi a pedagógusok sok időt töltenek a jó levegőn a gyerekekkel.

Borítókép: illusztráció