A puncs és a vanília fagyi a sláger a legtöbbünknek

Már bőven benne vagyunk a fagyiszezonban, és bizony van miből választani.

A megyeszékhely határához közel a retró csavaros puncsfagyi a kedvenc, aki megkóstolja, arról számol be, hogy a gyermekkorát idézi.

– Örök kedvenc még retró ízben a klasszikus csoki-vanília, de sokan szeretik a citrom-, eper- és áfonyafagyikat is. A tölcsérek közül a klasszikusat választják, de keresik a gluténmentest is. Kedvelik még a fekete tölcsért, ami a kókusztól nyerte el a színét – mondta Bogáncs Viktor tulajdonos.

A szórócukrok, az öntetek, a csíkos roletti is népszerű, leginkább a gyerekek körében. A szirupok közül az epres, a csokis, de a felnőttek kedvelik a savanykás málnát is, valamint a sárgadinnyét, levendulát, bodzát.

Gyakori, hogy nagy tárolóedénnyel mennek a fagyizóba, hogy például tévénézés közben akár több napon át is kanalazhassák a fagyit. Havonta egyszer pedig laktózmentes fagy­laltot is ehetnek gluténmentes tölcsérrel. A kalória a fagyizókat nem igazán érdekli, igazi kalóriabombákat is előszeretettel választanak, például a buborékos waffelre csavart fagyit, Nutellával körbeöntve.

Egy másik, központhoz közeli cukrászdában is még mindig a vaníliaíz dominál, de szeretik még a csoki-, puncs-, karamellfagyikat. A citrom, eper, málna is népszerű, ahogy a különlegesebbek, a homoktövis-, a sárgadinnye-, az oroszkrém-, a csokiskeksz-, vagy éppen a szilvásgombóc-fagyi házi szilva­lekvárral, szilva darabokkal.

– A gyermekkor emlékei miatt szeretik a klasszikus ízeket. Jellemző, hogy sokan választanak különleges fagyikat, de mellé mindig kérnek egy-egy klasszikust. Egy tölcséren akár négy-öt gombóc is elfér, de ahogy emelkedik a fagyi ára, a két-három gombóccal már megelégszenek a fagyiimádók – mondta Zsitvainé Dulai Csilla üzletvezető.

A tölcsérek közül kedvenc a klasszikus, majd az édes, imádják a roppanós ostyákat, a fagyikelyheket, a tejszínhabot, önteteket. A kalória itt sem érdekli a kuncsaftokat, de a diabetikus fagyit keresik.

A harmadik megkérdezett cukrászda gondosan titokban tartott meglepetéssel készül a szezonra. Bánné Szűcs Katalin tulajdonos elmondta, telt pultjaik vannak, továbbra is kaphatóak a kedvencek: a francia krémes, a narancsos-fekete csokis, a mediterrán és a kinder pinguis fagylalt.