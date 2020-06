A roncsolódó pollenek asztmatikus tüneteket is kiválthatnak

Az elkövetkező napokban a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja továbbra is jellemzően a közepes, illetve a magas tartományban alakul a Nemzeti Népegészségügyi Központ közlése szerint. A pázsitfűfélékre érzékeny allergiások figyelmébe ajánlják, hogy a hirtelen kialakuló zivatarok során roncsolódó pollenszemek esetenként asztmatikus tüneteket is kiválthatnak. A nyári gyomok közül a csalánfélék virágpora jellemzően közepes, helyenként magas koncentrációban lesz jelen, Szekszárdon a legutóbbi mérések szerint ilyen magas értékek két napon is előfordultak. Az útifű és a lórom pollenkoncentrációja várhatóan alacsony lesz. A kevésbé jelentős allergének közül a fenyőfélék virágporának mennyisége az alacsony-közepes tartományban várható, a hársé alacsony, helyenként közepes szintet érhet el. A héten az ismétlődő, ezután is várható esők persze átmenetileg tisztítják a levegőt, csökkentik a terhelést.

A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően a közepes-magas tartományban várható, helyenként elérheti a nagyon magas szintet.