A Szekszárdi Városvédők szerint Hadházy valótlanságokat állít

A Szekszárdi Városvédők sajtótájékoztatón reagáltak Hadházy Ákos televíziós nyilatkozatára. Mint kifejtették, a honatya valótlanságokat állít a KSC Szekszárd kosárlabda-egyesület önkormányzati támogatásáról.

Hadházy Ákos egykori szekszárdi fideszes önkormányzati képviselő, majd LMP-s, jelenleg pedig független parlamenti honatya valótlanságokat állított Szekszárdról egy országos tévécsatorna közéleti műsorában, mondta Solymár Ákos, a Szekszárdi Városvédők alelnöke, alapító tagja. Hadházy múlt hétfőn az ATV „A nap híre Simon Andrással” című műsorának vendége volt Vona Gáborral, a Jobbik korábbi elnökével és Horváth Zoltán publicistával.

Az adás záró témájaként azt kérdezte tőlük a műsorvezető, miként vélekednek arról, hogy Érd polgármestere kijelentette, nem tesznek eleget az érdi női kézilabda klub azon kérésének, hogy emelje meg a képviselő-testület az addigi 400 millió forintos önkormányzati támogatást legalább 700 millióra. Hadházy erre többek között a következőket mondta: „Bocsánat, Érdet nem ismerem, Szekszárdot ismerem. Elvileg büszkének kellene lennünk, és büszkék is vagyunk a kosárlabdacsapatra, ugyanakkor azt is látjuk, hogy az a kosárlabdacsapat abból él, hogy a város horribilis pénzeket beletesz, aztán a csapat vezetésébe beteszi a hozzá hű embereket, és nagyon furcsa körülmények között nagyon sok pénz kimegy belőle.”

A nyilatkozat felkeltette a Városvédők érdeklődését, megkeresték a várost és a klubot is. A KSC vezetői – a civil szervezet szerint is okkal – mélységesen felháborodtak és csalódottak voltak a látottak és hallottak miatt. Szabó Gergő, a KSC ügyvezető elnöke a Városvédőknek először is leszögezte, hogy a nagy hagyományokkal rendelkező egyesület – ahogyan eddig, úgy a jövőben is – távol kívánja magát tartani a politikától: az élvonalbeli csapat az egész város, a megye, sőt az Európa-kupában az egész ország büszkesége. Kiváló sportolók és szakemberek rengeteg befektetett munkájának, valamint a szurkolók töretlen lelkesedésének a közös gyümölcse az elmúlt években learatott sok siker: a felnőtt Magyar Kupa-győzelem, a bajnoki ezüstérmek, a jó nemzetközi szereplés, valamint az utánpótlás bajnoki címek és helyezések, amelyeknek természetesen alapjául szolgál a mindenkori városvezetéssel való jó együttműködés, ahogyan a helyi és környékbeli cégek szponzori és taós támogatásai egyaránt. Az egyesület önkormányzati támogatása, sőt a teljes utánpótlással együtt számított éves egyesületi büdzsé sem éri el, de még csak meg sem közelíti az érdi kézilabdázók 400 milliós éves önkormányzati szponzorációját, vagyis elmondható, hogy Szekszárdon a rengeteg munkának köszönhetően igen hatékonyan térül meg a női kosárlabdába befektetett pénz. Ráadásul az egyesület több száz fiatallal foglakozik, s nyújt számukra egészséges, értelmes, közösségépítő elfoglaltságot, amely azok számára is hasznos, akikből felnőtt korukra nem lesz profi sportoló.

Ezzel Ács Rezső, Szekszárd polgármestere is egyetért, aki megkeresésünkre elmondta, büszke a klub teljesítményére, és arra, hogy eredményei sok gyermeket, köztük sok lányt sarkallnak arra, hogy kosarazni kezdjenek. Szerinte nagyon nem szimpatikus, ha valaki vagdalkozni kezd, ez a városvezető szerint mindig valami hátsó szándékot sejtet. Azt is hangsúlyozta, szó sincs arról, hogy a város horribilis pénzekkel támogatná a csapatot vagy, hogy saját embereit ültetné a vezetésbe.

A sajtótájékoztató másik résztvevője, Lencz Sándor, a Városvédők alapítója azt is elmondta, adatigénylést nyújtottak be a szekszárdi önkormányzathoz, s közlésük szerint az onnét kapott számok tökéletesen alátámasztották a Szabó Gergő által elmondottakat. – Mint megtudtuk, a 2019-es évben összességében 15 millió forint önkormányzati támogatásban részesült a KSC. Az azt megelőző évben is hasonló nagyságrendű volt a támogatás, míg korábban annál jóval kisebb, tehát köszönőviszonyban sincs a 400 milliós éves érdi városi szponzorációval – tájékoztatott Lencz Sándor.

Solymár Ákos szerint mindezek ismeretében joggal szólíthatják fel Hadházyt, hogy kövesse meg nyilvánosan a KSC Szekszárd vezetőit és a városi önkormányzatot, és azt kérik, legközelebb alaposan tájékozódjon.

– Természetesen mint minden szekszárdi, a sportsikereknek én is örvendek, azonban továbbra is az a véleményem, hogy az úgynevezett látványsportokban kizárólag az utánpótlás támogatása esetén helyes a közpénzből fizetett támogatás – reagált a sajtótájékoztatón elhangzottakra Hadházy Ákos. – Az pedig helytelen, hogy egy lerobbant infrastruktúrával, szinte használhatatlan utakkal, járdákkal, iskolákkal rendelkező város presztízs és személyes okokból nagy összegekkel támogasson egy olyan élcsapatot, amelynek jegybevételekből és szponzori szerződésekből meg kellene tudni élnie. A szekszárdi kosárlabda klub a nyilvános adatok szerint 705 millió forint közpénzt kapott 2016 és 2019 között, miközben saját bevétele ennek csak körülbelül fele volt. Az önkormányzat ebben az időszakban mintegy 90 millióval támogatta a klubot, idén pedig további 40 millió forintot igényelnének. Mindeközben a város rendkívül nehéz anyagi helyzetben van. Megjegyzem, hogy a klub vezetése gyakorlatilag egyetlen család kezében van, ezek a vezetők anyagilag is függhetnek a klubbtól. A személyi elfogultság miatt sem a Szabó Balázs vezette Városvédőktől, sem a Népújságtól nehezen várható el az objektív tájékoztatás, de azért reménykedjünk – közölte.

Lencz Sándor még egy érdekes adalékot elmondott: Hadházy Ákos szekszárdi képviselő létére soha egyetlen felnőtt vagy utánpótlás KSC mérkőzésen nem volt ott sem hivatalosan, sem szurkolóként. A Városvédők feltevése szerint a rossz információi Mezei László volt szekszárdi önkormányzati képviselőtől, jelenlegi ÉSZ-es külsős bizottsági tagtól származhatnak, aki rendszeresen látogatja a felnőtt csapat meccseit, de sajnálatos módon a közösségi oldalakon gyakorta fogalmaz meg kritikát, ami nehezen értelmezhető, hacsak nem valamiféle rossz szándék vezérli. Nemrégiben például egy kommentjében az egyesület utánpótlás eredményeit vonta kétségbe, miközben a KSC Szekszárd nem kiemelt kosárlabda akadémiai minősítése ellenére azok többségénél jóval több sikert tud felmutatni. A városvédő úgy gondolja, elég ha csupán a tavaly az U16-os (kadett) korosztályban megszerzett országos bajnoki címére, vagy a felnőtt válogatottnak adott saját nevelésű játékosokra, Studer Ágnesre és Bálint Rékára gondolunk.

Kommentár Hadházy Ákos ahelyett, hogy elnézést kért volna, reagálásában csak tetézte a múlt héten mondottakat. Milyen ember az, aki úgy kezdi véleményét, hogy büszke és örül, majd beledöfi a kést egy olyan egyesületbe, amely tisztességesen, másokhoz képest aprópénzből ért el európai szinten is jegyzett sikereket, amilyen kevés volt Szekszárdon? Mi vezérli? Miért nem tesz korrekt, egy szezonra szóló összehasonlítást, ha már Érdet kérdezték tőle? Miért keveri bele az általa vázolt számsorba a kemény munkával összegyűjtött tao-támogatásokat és az atomerőmű szponzorációját? Miért nem mondja el azt is, hogy a KSC az elmúlt négy év alatt mintegy 300 millió forintot visszaforgatott a város közössége javára a sportcsarnok és iskolák rekonstrukciójával, pályák építésével? Miért nem hangsúlyozza, hogy ingyenes Ovi-Kosár programot indítottak, s háromszáz fiatal sportol náluk? Miért szúrja a szemét, ha egy család – sok mással összefogva – kamatoztatva felmenőitől kapott tudását egy város javára fordítja? A válasz: irigység! S vajon Hadházy Ákos állatorvos-országgyűlési képviselő tehetős, magánrepülőgéppel is közlekedő vállalkozóként miért nem nyújt támogatást a klubnak? Milyen helyi civil szervezetet támogatott ő valaha is? S mit művel ő közpénzből? Merthogy képviselői juttatásaiból rendez kabarét a Parlamentben, a köztévében, az utcán, ahelyett hogy a városát, a térségét, s az országot is gyarapító munkát végezne! Amiben Hadházy reménykedett, az teljesült! Most mi fejezzük ki óhajunkat, hogy térjen jobb belátásra, s kövesse meg azokat, akiket feleslegesen kikezdett és megbántott! Finta V.

Borítókép: Solymár Ákos és Lencz Sándor a Szekszárdi Városvédők sajtótájékoztatóján