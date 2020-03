A szennyvízberuházás csúszásától tartanak

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

Tavasszal kezdenék telepíteni a szennyvíztisztító berendezéseket a településen, számolt be róla Pajor Ágnes Kisszékely polgármestere. Mint elmondta, az önkormányzati hivatalnál, az óvodakonyha, a könyvtár, a művelődési ház és egy panzió épületénél, valamint azon lakosok házainál, akik jelentkeztek a programba. A koronavírus-járvány veszélye előtt arra készültek, hogy a legrosszabb esetben a telepítések fele valósul meg az idén, a másik fele jövőre. Összesen hatvan berendezésről van szó. A jelenlegi helyzet azonban ezeket a terveket is felülírta.

– Az egyedi szennyvíztisztító berendezések telepítését végző kivitelező cég azt jelezte, hogy nem tudni hogyan teljesülnek a megrendeléseik. Hetente szokták rendelni az anyagokat Olaszországból, Lengyelországból. Van leadott rendelésük, de tartanak attól, hogy a teherfuvarozást leállítják. Az egyik elromlott gépük javításához alkatrészt is rendeltek. Ha működik is az árufuvarozás, akkor kérdés, hogy tudnak-e szállítani, mivel az előállító gyárak is leállhatnak. Így lehet, hogy több helyszínen hónapokig nem tudják majd folytatni a munkát – vázolta a polgármester.

A vidékfejlesztési programnak köszönhetően száztizenhárom millió forint támogatást nyertek a beruházásra. Ötven lakos házánál telepítenek, háztartásonként ötvenezer forintot kértek, közel öt százalékos önrészt.

A településen a szennyvízszállítást egy tamási vállalkozó végzi. A polgármester tudomása szerint egy hagyományos aknát körülbelül háromszázezer forintért lehet megépíteni. Akinek zárt aknája van, annak a szippantás tízezer forint havonta egyszer. Tapasztalatai alapján ezért több lakos inkább mindenféle egyéb megoldással próbálkozik.

Sok a hagyományos szikkasztó rendszerű régi szennyvízakna vagy gödör, amelyek jellemzője, hogy téglafalúak és onnan a talajba szivárog a szennyvíz. Az is előfordul, hogy régi ásott kútba vezetik a szennyvizet, amely aztán olyan vízzel is találkozik, amit öntözésre, állatok itatására használnak. Akadnak, akik emésztőtisztító tablettát dobnak az aknába, majd kiszivattyúzzák a szennyvizet a közeli földterületekre, árkokba, ezért esténként a településen előfordul, hogy szennyvízszagot lehet érezni.