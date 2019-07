A Szőlőhegyen élőkért dolgozik a kis csapat

Jelenleg nagyjából háromezren laknak Szekszárd Szőlőhegyen. Közülük egy szűkebb közösség havi rendszerességgel találkozik annak érdekében, hogy megvizsgálják, miként tehető élhetőbbé a településrész.

János Anna neve sokak számára ismerősen cseng Szekszárdon. A jó ügy mellé mindig szívesen odaáll, hiszen ő a Fehérgyűrű Közhasznú Egyesület irodavezetője, a Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek Egyesületének vezetője is. Egyúttal azt is felvállalta, hogy összefogja a szőlőhegyi közösséget. A helyiek közül többen rendszeresen összeülnek, hogy megvitassák, miként tehető élhetőbbé a városrész.

Erre egyre nagyobb az igény, mert mint mondja, havonta átlagosan öt család vásárol magának itt házat. János Anna három évtizede él itt. Úgy látja, a környék biztonságos, és az emberek odafigyelnek egymásra. Bolt is van, a napi bevásárlást itt el lehet intézni. A nagy bevásárlóközpont sincs elérhetetlen távolságban, de közvetlen buszjárat sajnos nem indul Szőlőhegyről, amit a helyiek egy része hiányol.

Örömmel vennék azt is, ha kicsit több buszmegálló létesülne, hogy ne kelljen akár egy kilométeren át cipelni a nehéz szatyrokat. A járatsűrűségre hét közben nem lehet panasz – teszi hozzá János Anna – hétvégén azonban ritkán járnak a buszok. Akinek nincs saját autója, nem látogat el a nagy városi rendezvényekre, mert nem tud mivel hazajutni. Szeretnének kicsit jobban bekapcsolódni a megyeszékhely vérkeringésébe.

A képviselő arról is beszélt, hatalmas segítség lenne, ha a szőlőhegyi óvoda ismét kitárná kapuit. Sok itt élő család életét megkönnyítené. Saját orvosi rendelőről, gyógyszertárról is álmodoznak. Jelenleg mindenkinek be kell járnia a városba az ellátásért. János Anna elárulta, szeretnék, ha visszatérne az élet Szőlőhegyre.

Valamikor nemcsak óvodájuk volt, iskola, imaterem, könyvtár, kultúrház, két bolt, két kocsma, sőt, még egy mozi is működött a településrészen. Most több épület üresen áll, a kultúrházat pedig már régen lebontották. Jelenleg egyetlen kocsmájuk van, amely nagyobb közösség befogadására alkalmas, ezért is tartják itt a megbeszéléseiket.

Júniusban, a szabadtéri fogadóóráján Ács Rezső polgármestert is tájékoztatták az igényeikről. Ezen szó esett az utak, járdák állapotáról. János Anna örömmel mondta, hogy azóta már le is aszfaltozták az egyik utat, és összességében elmondható, hogy ha lassan is, de szemmel láthatóan elindultak a változások.

Ősztől újult erővel dolgoznak