Akad hús, sonka bőven, de vásárlóból kevesebb van

Az elmúlt hetekben tapasztalt felvásárlási láz következményeként jelentős átrendeződés volt tapasztalható a húsipari ágazatban, nyilatkozta pár napja Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke. A vevők ugyan megrohamozták az üzleteket és sorban álltak a húsért, de ezzel párhuzamosan bezártak az iskolák és egyéb közintézmények és a hozzájuk tartozó konyhák. Az éttermek jelentős része is bezárt, vagy csak kiszállításra dolgozik. Azok az élelmiszeripari üzemek, beleértve sok kisebb és közepes húsiparit, amelyek elsősorban a szállodák, éttermek, illetve a közétkeztetés számára adtak el terméket, azzal találták magukat szemben, hogy a vásárlójuk bezárt, vagy lényegesen kisebb mennyiségű terméket vesz át tőlük.

Váltásra kényszerültek a húsfeldolgozással foglalkozó cégek. Így tett a szekszárdi székhelyű Alisca-Hús Kft. is, melynek ügyvezetője, Székely Ferenc elmondta, közel hét éve foglalkoznak értékesítéssel is, eddig főleg éttermeknek szállítottak, de a jelenlegi helyzet rákényszerítette őket a váltásra.

Mivel nagykereskedelemmel foglalkoznak, így az alapanyagokat olcsóbban tudják megvenni a termelőktől. A koronavírus-járvány idején vállalják, hogy közvetlenül kiszállítanak a lakásokhoz, a megrendelőkhöz, ha legalább ötezer forint értékben kérnek csirkehúst, sertéshúst. Székely Ferenc hozzátette, Szekszárdról 30-40 kilométeres körzetben vásárolnak alapanyagot, közvetlenül a termelőktől.

Az élősertés felvásárlási ára egyébként már hónapok óta kiegyensúlyozottan kilónként 550 forint körül van. Ami közel ötven százalékkal magasabb, mint tavaly volt, vagyis ennyivel nőtt egy év alatt a vágóhidak számára legfontosabb alapanyag, a sertés ára. Összességében viszont nem fogyott több hús, mint az előző hónapokban, csak úgy tűnt a pár héttel ezelőtti nagy felvásárlás miatt.

Bőséges a húsvét előtti választék füstölt áruból

Hamarosan itt a húsvét. Az előző években ilyenkor már nagy volt a kereslet a kötözött sonkára, parasztsonkára, füstölt vagy nyers csülökre. Idén úgy tűnik, a roham elmarad. Az üzletekben nincs nagy forgalom, noha áru már van bőven. Az emberek valószínűleg félnek kimozdulni a lakásukból. A kereskedők bíznak abban, hogy a jövő héten, közvetlenül húsvét előtt megugrik a forgalmuk, és a berendelt füstölt áru mind gazdára talál majd. Van, ahol már most is akcióznak, a baj az, hogy az embereknek nem nagyon van lehetőségük járvány idején több üzletben is körülnézni.