Az idén végzettek is átvehették diplomáikat

A különleges helyzet ellenére szerencsésen befejezték tanulmányaikat a szekszárdi egyetemisták. A diplomákat kicsit később, de annál ünnepélyesebb keretek között adták át nekik az egyetemi kar Rákóczi utcai épületében augusztus 28-án délelőtt és délután. Az ünnepi műsort Boros Misi zongoraművész adta.

Bensőséges, de annál ünnepibb hangulat jellemezte az idei diplomaátadó ünnepségeket a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán. A koronavírus okozta helyzet miatt az átadók július helyett augusztus végén, két turnusban, csökkentett létszámban kerültek megrendezésre a szekszárdi karon a megfelelő óvintézkedések betartása mellett. Ünnepi műsorával Boros Misi zongoraművész tette még emlékezetesebbé a különleges diplomaátadókat.

Az ünnepségen az intézmény felsőoktatási szakképzésein, alapképzésein, mesterképzésén és szakirányú továbbképzésén az őszi és tavaszi szemeszterben sikeresen záróvizsgázott nappali és levelező tagozatos hallgatók voltak jelen, hogy átvegyék különböző szakokon szerzett oklevelüket. A 2019/2020-as tanévben végzett 164 hallgató közül 74-en jöttek el, hogy ünnepélyes keretek között búcsúzhassanak alma materüktől, csoporttársaiktól, oktatóiktól. A város vezetése nevében Gyurkovics János alpolgármester köszöntötte a friss diplomásokat.

Beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Szekszárd kapui mindig nyitva állnak az egyetemi hallgatók és a végzettek előtt is, és akit távolabb is sodor az élet, a megyeszékhely mindig visszavárja. Prof. Dr. Szécsi Gábor beszédében hangsúlyozta, hogy a KPVK a Pécsi Tudományegyetem egyik legdinamikusabban fejlődő kara, amely továbbra is azt tartja a legfontosabb feladatának, hogy gyakorlatorientált képzéseivel világos életpályamodellt kínáljon hallgatóinak. A dékán hozzátette, hogy egy egyetem, egyetemi kar akkor tölti be rendeltetését, ha biztos alapokat kínál az értelmiségi léthez, életformához és az ifjúkori álmok megvalósításához.

A rendezvényeken átadtak hallgatói elismeréseket és jutalmazták a kiemelkedő teljesítményt nyújtó végzett hallgatókat is. A hagyományokhoz híven az ünnepségek végén a végzettek emlékszalagot kötöttek a kari zászlóra – tájékoztatta portálunkat Kovács-Karácsonyi Dóra, a PTE KPVK sajtószóvivője.