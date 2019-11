Először használják Magyarországon a különleges anyagot

Befejeződött a stabilizálás első üteme a Herman Ottó utca gázrobbanással érintett épületében. Az aktualitásokról sajtótájékoztatón számolt be Ács Rezső polgármester és Korcsmár István, az Alisca Bau Zrt. vezérigazgatója.

Földöntúli látványt nyújt a műanyaghabos alátámasztás, amelyet a Herman Ottó utca gázrobbanással érintett épületében alkalmaznak. A különleges, nagy teherbírású anyagot most először használják hazánkban, a ház első szintjén már befújták, a jövő héten pedig azon a szinten teszik ezt meg, ahol a robbanás történt.

Minderről Korcsmár István, az épületek helyreállítását vállaló Alisca Bau Zrt. vezérigazgatója és Ács Rezső polgármester, a helyszínen tartott mai sajtótájékoztatóján beszélt. Korcsmár István elmondta, hogy az elmúlt három hétben megépült az állványzat, megtámasztották a főfalakat, és kitakarították az első szintet, majd a műanyaghabbal alátámasztották. Ezzel a héten befejeződött a stabilizálás első üteme, amely a munka egyik legkritikusabb és legveszélyesebb része volt. Holnap a robbanással érintett szinten kezdik a munkát. A vezérigazgató hozzátette, hogy a takarítást a rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársainak jelenlétében végzik, akik mindent gondosan dokumentálnak.

Ha minden a tervek szerint alakul, két hét múlva elkezdhetik bontani a födémeket. A munkát föntről lefelé haladva, kézi erővel végzik majd, aztán eltávolítják a befújt műanyaghabot. Miután ez megvan, a főfalakkal párhuzamosan húsz centis vasbeton támfal épül. Szintenként erre kerül egy-egy öntött beton födém. Azt szeretnék, ha január végére át tudnák adni a területet a következő szakkivitelezőknek. Korcsmár István hozzátette: minden lakás különböző mértékben sérült, így az, hogy a lakók mikor költözhetnek vissza, függ attól, hogy mennyi munkára van még szükség, és azokkal mikor végeznek a kivitelezők.

A helyszínen volt Molnár Péterné, a társasház közös képviselője is, aki elmondta, folyamatosan egyeztetnek a biztosítóval a károk rendezéséről.

Az önkormányzat minden segítséget megad

Egy hónapja, október 9-én történt gázrobbanás Szekszárdon a Herman Ottó utca 3-ban, a társasház második emeletének egyik lakásában. A detonáció során öten sérültek meg, ketten súlyosan. Ács Rezső polgármester elmondta, hogy az önkormányzat részéről kiemelt figyelemmel kísérték a történet minden mozzanatát, és minden segítséget megadnak a károsultaknak. Összesen húsz lakás vált lakhatatlanná, a hármas lépcsőház mellett az ötös lakásai is. Aki igényelte, annak önkormányzati lakásban biztosítottak elhelyezést. Ács Rezső hozzátette, hogy emellett a bútorok elszállításában, azok elraktározásában, a biztosítóval való egyeztetésben és a takarításban is segítséget nyújtottak a lakóknak. Nagyon sokan ajánlották fel támogatásukat, a polgármester nekik is újból köszönetet mondott, illetve az épület megmentésén fáradozó műszaki csapatnak is. A cél ugyanis kezdetektől fogva a helyreállítás.

A robbanás okait még vizsgálják, azokról később adnak tájékoztatást.

Borítókép: Ács Rezső polgármester, Molnár Péterné közös képviselő és Korcsmár István, az Alisca Bau vezérigazgatója a helyszínen tartott sajtótájékoztatón