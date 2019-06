Emelkedik a fűfélék pollenkoncentrációja

A múlt hét közepétől kezdődő erőteljes felmelegedés hatására nagyon megnőtt a pollenkoncentráció a levegőben Szekszárdon és környékén, áll a megyei kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya jelentésében. A fák közül a kevésbé allergizáló fenyőfélék pollenje alacsony-közepes koncentrációban volt a levegőben, de pollenszáma a huszonnegyedik hét elejére nagyon lecsökkent. A bodza és a hárs virágzása lassan lecseng.

Az erősen allergizáló pázsitfűfélék pollenkoncentrációja közepes érték körüli volt, de egy-egy napon megközelítette a magas szintet. A csalánfélék esetében a koncentráció elérte a magas szintet, az útifű virágpora a közepeset.

A kültéri allergén gombák spóraszáma jelentősen megnőtt a párás meleg időben, de a tartós hőség, szárazság idején ez kissé mérséklődhet. Az Alternaria a 23. hét végén nagyon magas, az utóbbi napokban magas koncentrációban volt a levegőben. A Cladosporium közepes-magas koncentráció között ingadozik.

Ez várható

A pázsitfűfélék pollenkoncentrációja elérheti a nagyon magas szintet is. A csalánfélék esetében ugyanez a helyzet. Az útifű és a lórom pollenje továbbra is alacsony-közepes koncentrációban lesz jelen. Alacsony, közepes mennyiségben megjelenhet a hárs, az olajfa, a fenyőfélék, a ciprus- és tiszafafélék. Már a libatopfélék és a kenderfélék virágpora is jelen van. A kültéri allergén gombák spóraszáma nő.