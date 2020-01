Mint az már szinte természetes, a bonyhádi sváb bál nemcsak a Völgység székhelyének közkedvelt rendezvénye, de érkeznek a környező településekről, illetve a megyén kívülről is vendégek a táncos mulatságra. Így történt ez most szombaton este is. A helyszínen, azaz a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban egy tűt is alig lehetett leejteni a nagy érdeklődésnek köszönhetően. A bálozókat a szervezők nevében Kovács Ferenc, a helyi német önkormányzat alelnöke köszöntötte, majd Szabó Tibor alpolgármester tolmácsolta a város üdvözletét, kellemes szórakozást kívánva.

A hagyományoknak megfelelően ez alkalommal is több művészi csoport adott ízelítőt tudásából. Fellépett a Kränzlein Néptánc Egyesület két korcsoportja, a Német Kulturális Egyesület Kórusa és a bonyhádi harmonikások csapata. A táncosok ifjúsági korosztálya új koreográfiát is bemutatott, nagy sikerrel. Velük együtt valamennyi bemutatkozó joggal kapott nagy tapsot a német nemzetiségi kultúrkincsből merített, kiemelkedő produkciójára.

Maga a mulatság az Unterrock és a Dynamic zenekarok talpalávalója mellett zajlott kora hajnalig, közben időnkénti szünettel: az éjféli megálláskor felcsendült a Seid gegrüßt, ihr deutschen Brüder, azaz a résztvevők elénekelték a magyarországi németek himnuszát.

– Ismét nagyszerű hangulattal zajlott a bál, tele volt a tánctér, mindenki remekül érezte magát és jó kedvvel tért haza – adott értékelést a rendezvényről Köhlerné Koch Ilona, a Bonyhádi Német Önkormányzat elnöke. – Nem véletlen, hogy szinte mindenki úgy távozott: jövőre találkozunk ugyanitt!

Borítóképünkön: A Kränzlein ifjúsági csoportja új koreográfiát mutatott be.