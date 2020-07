Fényárban fog úszni a színpadnál a sziklafal

A mórágyi önkormányzat legutóbbi ülésén döntött a TETT-es források felhasználásáról. A régi kőbányánál kialakítandó szabadtéri színpad jórészt ebből a pénzből valósul meg. A rendezvénytér, benne a sziklafal kellő megvilágítása érdekében villamossági fejlesztésre is szükség van, ezzel a munkával is egyetértett a képviselő-testület. Mindent összegezve, a tervek szerint év végéig nemcsak a színpad fog állni, hanem annak környezete is rendbe téve várja a közönséget.

Egy másik fontos döntés értelmében megújul a község egyik legszebb épületének, a központban található kultúrháznak az utcafronti, stukkós homlokzata: pontosabban megtörténik az eredeti állapotba való visszaállítás. Ez a beruházás a tervek szerint ugyancsak ebben az évben valósul meg, részben szintén TETT-es forrásból.

Glöckner Henrik polgármester arról is tájékoztatta lapunkat, hogy a község pályázatot adott be a Magyar Falu Programra (MFP). Azzal a szándékkal és reménnyel, hogy sikerül jelentősebb támogatást szerezni a már említett kultúrház nagytermének és vizesblokkjának fűtéskorszerűsítésére is. Siker esetén Mórágy nagy lépést tenne előre egy régi álom megvalósítása érdekében: jó pár évtized után az intézmény gyakorlatilag felújítva lenne a település ékessége. Ugyancsak az MFP révén kezdené meg a község a Petőfi utca újraaszfaltozását. Ez esetben – akárcsak a többi, már beadott MFP-s, illetve BM-es pályázat esetében – a döntésre még várni kell. A polgármester bízik a mielőbbi és természetesen kedvező elbírálásban.

Borítókép: Glöckner Henrik a kőbánya területén, az épülő szabadtéri színpad helyszínén