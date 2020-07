Ferences szerzetes prédikált a teveli templomban

Assisi Szent Ferenc életéről és cselekedeteiről beszélt Barsi Balázs szombat este a teveli katolikus templomban. A sióagárdi származású Széchenyi-díjas ferences szerzetes – aki előbb Pál József helyi esperessel közösen tartott szentmisét – a hit és szeretet erejét hangsúlyozta beszédében.

A szentek köztünk vannak – mondta a hitszónok – hozzátéve, hogy a hétköznapi, egyszerű emberekből tetteik révén lesznek szentek.

Assisi Szent Ferenc életútját felidézve kiemelte cselekedeteit, s beszélt arról is, amikor a megfeszített Krisztus képmása életre kelt előtte, és azt mondta neki: „Menj és javítsd meg a házamat, mert látod, hogy romokba dől.”

A feljegyzések szerint Ferenc (akit Barsi Balázs többször Francesco-ként is említett) előbb eladta lovát és ruhaneműit, a pénzt pedig a templom papjának adta. Később édesapjával szakítva koldusként tengődött Assisi környékén, a városba visszatérve több romos templomot rendbe hozott, köztük a Santa Maria degli Angeli-kápolnát.

Máté evangéliumának hatására határozta el, hogy apostoli szegénységben folytatja életét. Csuhát öltve járta a várost, a környéket, és a megtérésről prédikált. Egyre több követője lett, velük ment aztán Rómába III. Ince pápa elé, aki engedélyezte rendjük szabályzatát, s egyúttal megalakult a ferences rend.

A rend tagjait frátereknek, azaz testvéreknek nevezték, életüket az apostoloknak adott krisztusi útmutatás vezérelte. Szegénységi fogadalmat tettek, és vállalták, hogy életüket Isten szolgálatának szentelik.

Barsi Balázs aktuális, személyre szabott üzeneteket is „hozott”. Beszélt a csend hiányáról, arról, hogy a huszonegyedik század találmányai, a laptopok, a tabletek, az okostelefonok miatt éppen erre van a legkevesebb ideje az embernek. Azt mondta, ha rajta múlna, az iskolákban is bevezetné a csendórákat, de nemcsak a diákok, hanem a tanárok számára is.

A hit, a szívünkben van – mondta többször is, kihangsúlyozva, hogy mindenkiben meg lehet és meg kell találni az értéket, s az embert önmagáért kell szeretni. A betegségeket pedig üzenetként, figyelmeztetésként kell felfogni, nem tragédiaként, hanem egy lehetőségként, egy esélyként a változásra, a hithez való közelítésre.

A programot követően szeretetvendégségre várták a híveket a templom előtt, süteményekkel, zsíroskenyérrel. Bognár Cecil pedig tárógatójátékával szórakoztatta az egybegyűlteket.

Sióagárdon szentelték pappá Barsi Balázs 1964-ben lépett be Szent Ferenc-rendbe. Teológiai tanulmányai mellett 1973-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett magyar-orosz szakos diplomát. Szülőfalujában, Sióagárdon szentelték pappá 1971-ben. Strasbourg-ban folytatott felsőbb tanulmányokat, biblikumból doktorált. Majd két évtizeden át volt a szécsényi rendház házfőnöke, és mellette a ferences rendbe belépő újoncok (novíciusok) vezetője is. Teológiai tanár, 1997-től a sümegi lelkigyakorlatos ház irányítója. Tavaly hitszónoki és teológiai tevékenységéért Széchenyi-díjban részesült.

Borítóképünkön: Barsi Balázs (balról) Pál Józseffel celebrált misét a teveli katolikus templomban