Habsburg Frigyesnek is elnyerné tetszését a felújított pavilon

A végéhez közeledik annak a pavilonnak a felújítása, melyet az 1896-os milleniumi kiállításra Frigyes főherceg építtetett. Az épület a Gemenc Zrt. pörbölyi ökoturisztikai központjába került.

1894-től Lemberg, 1896-tól Budapest, 1897-től Szekszárd, 1971-től Keselyűs, 1981-től Bárányfok adott otthont a pavilonnak. Stílusa historizáló, mivel ötvözi a német, svájci alpesi faházak és a magyar népi építészet egyes elemeit.

A Pörbölyre áthelyezett épület jövőre a társaság reményei szerint az Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás fontos vidéki célpontja lesz. A nemrég zárult FEHOVA kiállításon az erdőgazdaság standjánál bárki megismerkedhetett a vadászkastély eddigi történetével. Egyedülálló műemlékről van szó. A létesítmény az 1896-os Millenniumi Országos Kiállításon Habsburg Frigyes főherceg uradalmainak terményeit, bányaüzemét és trófeakiállítását mutatta be. Az ezredéves rendezvénysorozat 250 pavilonjából ma már talán csak ez az egyetlen fennmaradt épület. A legtöbb a kiállítás után néhány évvel megsemmisült. Történeti, ipar- és kultúrtörténeti értéke is jelentős.

1971-ben a budapesti Vadászati Világkiállítás egyik fő vidéki elemeként a Gemenci erdő északi kapujában, Keselyűsben állították fel újra a pavilont, és megnyitottak benne egy trófeamúzeumot. Később Bárányfokra helyezték át, ahol rövidesen a kiállítást bezárták, majd sokáig üresen állt. Az épületet utoljára 2002-ben újították fel az Élet az ártéren című kiállítás számára.

Az 1971-es Vadászati Világkiállítás 50. évfordulóján a 2021-es világkiállítást ismét Magyarország rendezi meg. Az esemény fontos célja – többek között – a vadászati hagyományok ápolása és megőrzése, a társadalom számára méltó módon történő közvetítése. A vidéki események között fontos szerepet kap a felújított pavilon is. Az impozáns épület vadászati-kulturális kiállítóhelyként fog működni. A tárlat a világhírű gemenci gímszarvast mutatja be interaktív módon. A pavilonban – eredeti rendeltetésének megfelelően – gímszarvastrófea-bemutató is látható lesz. A kiállítóhely hosszú távon tudja támogatni az erdőgazdaság Ökoturisztikai Központjában már évtizedes múltra visszatekintő természetvédelmi szemléletformálását és ismeretterjesztő munkáját.

A Gemenc Zrt. Ökoturisztikai Központja Pörbölyön kiváló helyszínt biztosít a gyűjtemény számára, hiszen évente több tízezer turistát lát vendégül. Innen indul a Gemenci Erdei Vasút, illetve itt várja diákjait a Gemenc Erdészeti Erdei Iskola is. A központhoz tartozó vadmegfigyelőnél élőben lehet megtekinteni gímszarvasokat és vaddisznókat. Ezen kívül számos kiállítás, gyűjtemény és tanösvény várja az érdeklődőket az erdei vasútvonal mentén.

Borítókép: Tolna megye különleges Habsburg öröksége. Az 1894-ben épített vadászkastély egykor és most.