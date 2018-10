Három csapat küzd a közönség kegyeiért

Immár 14. alkalommal rendezi meg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Tolna megyei szervezete a megyei Prima Gálát október 26-án 18 órától. A közönségdíjast ez alkalommal is a megye lakossága választhatja ki a három jelölt közül, akikre SMS-ben lehet szavazni október 25-ig.

Kränzlein Néptánc Egyesület



A hagyományőrzés, a nemzetiségi kultúra ápolásában már 1987 óta élen jár a Kränzlein Néptánc Egyesület. A több korosztályt foglalkoztató együttes Bonyhád egyik meghatározó kulturális tényezője, a város és környékének múltjában gyökerező német nemzetiségi hagyományok továbbörökítője. Csoportjaik többször bejutottak az Országos Német Táncfesztiválokon a Gálára, ahol 2003-ban és 2009-ben fesztiváldíjban, valamint több alkalommal gáladíjban, arany-ezüst minősítésben és különdíjban részesültek. Munkájuk elismeréseként szerepelhettek a Nemzeti Színházban és több alkalommal a Kongresszusi Központban is. Rendszeresen szerepelnek külföldön, Európa több országában jártak már, a legújabb meghívásuk pedig 2021-re Amerikába szól.

Tavaly Babits Mihály-díjban részesültek a helyi hagyományok ápolásában és továbbörökítésében vállalt három évtizedes magas színvonalú népművészeti és hagyományőrző tevékenységük, a néptánc kultúra iránt fogékony ifjú korosztályok összefogásában, a német népművészet és néptánc értékeinek közkinccsé tételében végzett elkötelezett munkájuk elismeréséül.

Szekszárdi Muslinca Kórus



A csapat 2006 tavaszán alakult meg Szekszárdon, a Babits Mihály Művelődési Központ gyámkodásával, Lányi Péter zongoraművész vezetésével. A férfikórus céljai között a bor, azon belül is a szekszárdi bor dicsérete áll az első helyen.

Dalaikat általában ismert költők szövegeire, népszerű népdalok dallamait felhasználva zengik. Énekelnek Petőfi Sándor, Gárdonyi Géza verseket is, de zömében a kórus tagjának, a Mészöly Miklós Emlékplakettel kitüntetett, Szekszárdon nagy elismerésnek örvendő Kis Pál István költő versműveit szerepeltetik a műsorukban. 2014-ben a kórus és annak szólistái is főszerepet kaptak Mikó István és Kis Pál István közös színházi darabjában, a „Vidám Borisszák” borvirág kantátában. Rendszeres szereplői a szekszárdi szüreti fesztiválnak, gyakran hívják őket szüreti és boros ünnepségekre. 2013-ban a szekszárdi Alisca Borrend a lovagjaivá választotta őket. Legnagyobb elismerésük, hogy 2015-ben a „Szekszárd Javáért” városi kitüntetést megkapták. Szeretett vezetőjük, Lányi Péter halála után is folytatják a megkezdett utat, énekelnek a borról, életről, vidámságról úgy, ahogy a „Mester” tanította őket.



Pántlika Néptánc Együttes



Tizenöt éve Tamásiban megalakult egy olyan közösség, mely a népi kultúra megőrzését, a hétköznapok és az ünnepek hagyományainak megélését, a néptánc tradíciójának továbbadását tűzte ki céljául. A régi szokások felelevenítése mellett a közösségépítés, a generációk közti együttműködés erősítése, az együvé tartozás érzése a Pántlika Néptánc Együttes legfőbb mozgatórugója.

Az eltelt másfél évtizedben a kezdeti lelkesedés mit sem csökkent, sőt, az akkor még viszonylag kis létszámú csoport ma már közel száz főt számlál, a város és környéke emblematikus művészeti közösségévé vált. Az öt különböző korcsoportban táncoló gyerekek, fiatalok és felnőttek a rendszeres próbák és az együtt töltött idő alatt összetartó baráti közösséggé kovácsolódtak. A jól felépített célok, tervek, a felelősségteljes közös munka meghozta eredményét, a csoport egyre inkább helyet kapott a térség művészeti életében, melyről minősítések, díjak, elismerések tanúskodnak. Fejér, Baranya, Tolna megye művészeti fesztiváljain, versenyein arany, kiemelt arany minősítések, különdíjak sora jelzi az együttes fejlődését, az ott zajló művészeti munka magas színvonalát.



Így lesz érvényes a voksolás A Kränzlein Néptánc Egyesületre a 30/743-4162-es, a Szekszárdi Muslinca Kórusra a 30/747-8310-es, a Pántlika Néptánc Együttesre a 30/743-4263-as telefonszámra küldendő SMS-ekkel lehet szavazni. Az üres SMS is érvényes: tehát ha valaki semmit sem ír az elküldött üzenetbe, az akkor is regisztrálandó szavazatnak számít. Egy számról többször is lehet szavazatot küldeni, mindegyik érvényes. A telefonhívás viszont érvénytelen! Szavazni mostantól október 25. napjáig, délig lehet. A 12 óra után érkező SMS-ek már érvénytelenek. A szavazók közül három sorsolással kiválasztott személy partnerével együtt részt vehet a gálán és az állófogadáson.