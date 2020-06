Helikopterek fent, rendőrök, tüntetők, kirabolt üzletek lent

A nappali tüntetések megmaradtak a maguk viszonylag békés medrében, de késő este már elkezdődtek a fosztogatások. Ezt tapasztalta a Los Angelesben élő Kereki Kati. Az egykor bonyhádi lakos az utcai megmozdulásokról adott lapunknak érzékletes képet.

– Az éjszaka megjelent fosztogatók nem tettek különbséget kis bolt, avagy szupermarket között – mondta el lapunknak Kereki Kati. – Ugyanúgy kirabolták valamennyit. Los Angelesen belül éppen olyan részen lakom egy emeletes házban, melynek erkélyéről jól rá lehet látni a tüntetésekre. Előfordult, hogy nyolc-tíz helikopter lebegett fölöttünk nagy rotordübörgéssel. Még a pilóták arcát is jól kivehettem, annyira közel voltak. Ebbe a hangzavarba rendőr- és mentőautók állandó szirénázása vegyült.

Éjszaka gyújtogatók által okozott tüzek lobbantak fel, időnként pedig lövöldözésre riadtunk. Szinte hihetetlen, hogy mindez a világ egyik legfejlettebb államának egyik legkedveltebb városában történik, 2020-ban. Bár azért hadd tegyem hozzá, hogy a korábbi háborús állapotokhoz képest mostanra már csökkent az utcai demonstrációk ereje, velük együtt az erőszakos cselekmények száma. Ehhez azonban szükség volt a Nemzeti Gárda bevetésére.

Nem bántottak senkit, de fegyverzetükkel, terepszínű ruhájukkal és fegyelmezettségükkel tiszteletet parancsoltak, és megakadályozták az újabb zavargásokat.

Kereki Kati úgy látja: a brutális rendőri intézkedés miatt meghalt afroamerikai személy tragédiája szikraként lobbantotta be a régóta gyülemlő gyúanyagot. Van néhány jellemzője a tüntetéseknek. Először is az, hogy feketék és fehérek együtt vonulnak az utcára. Emellett az is feltűnő, hogy a demonstrálók döntő többsége a fiatal, leginkább a harminc év alatti korosztályt képviseli. Sokan vannak közöttük nem helybeliek, erről a letartóztatottak illetősége tanúskodik.

Kereki Kati azt is elmondta, hogy időnként a közbeszéd tárgyát képezi a feketéket sújtó társadalmi megkülönböztetés. Miután az egész Egyesült Államokban régóta érzékeny kérdésről van szó, természetesen hallott is sok mindent erről a témakörről. Ugyanakkor saját környezetében ilyen megkülönböztetést még nyomokban sem tapasztalt.

– Teljesen mindegy, hogy valaki milyen bőrszínű. Emberek vannak, és csak a tetteik számítanak – fogalmazta meg hitvallását.