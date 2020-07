Hét megyéből érkeztek lovasok a mözsi fogathajtó hétvégére

A mözsi lovasnapok történetében korábban még soha nem neveztek annyi fogatot, mint a hétvégén, a 24. alkalommal lebonyolított két napos versenyre.

Nevezési rekordot és jó eséllyel nézőcsúcsot is hozott a Tolna-Mözsi Lovas Egyesület hétvégi kétnapos fogathajtó versenye. Mint azt ifj. Virág József, az egyesület elnöke, a versenybíróság elnöke elmondta, a huszonnegyedik mözsi lovasnapokra ötvenkét fogatot neveztek. A hajtók hét megyéből érkeztek a mözsi pályára, Tolnán kívül Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Pest, Somogy és Veszprém megyéből. A versenybíróság további két tagja, Kalmár Zoltán és Pankovits Anikó Bajáról érkezett, ők egyben a verseny támogatói is voltak.

A legnagyobb mezőny a kettesfogatok szombati C-kategóriás akadályhajtására gyűlt össze, ami az országos bajnokság pontgyűjtő versenye volt. Több mint harminc lovas és lovaik mérték össze tudásukat. A legjobb Tolna megyei versenyző ebben a számban a Paksi Fogat Sport Egyesület hajtója, Fritz József volt, ő a 6. helyen végzett. A legjobb tizenkettő közé még Oszkó János és Hatala Roland (Pincehelyi LSE), valamint Metzger Zsolt (Paks) fért be.

A kettesfogatok D-kategóriás megmérettetésén Hídvégi Tibor (Paks) nyert, 2. lett Gazdag Judit (Fadd), 4. Oszkó Katalin Julianna (Pincehely), 5. Kozma Gabriella (Zomba.)

A vadászhajtás is hozott egy Tolna megyei érmet: a pincehelyi Hatala Roland a második helyet szerezte meg.

Vasárnap a kombinált hajtást (maraton és akadályhajtás) tartották. Ebben a számban a zombai Rodenbücher András lett dobogós a Tolna megyeiek közül: ő is ezüstérmet szerzett.

Ifj. Virág József elmondta, hogy nemcsak a versenyzők voltak sokan, hanem a látogatók érdeklődése is hatalmas volt a lovasnapok iránt. Sok százan követték figyelemmel a versenyeket a helyszínen. Emellett közönségszórakoztató bemutató hajtásokat is tartottak helyi lovasok, Schubert János, a még gyermekkorú Rohr Gergő, valamint Rohr Máté közreműködésével. Tombolasorsolással is igyekeztek elnyerni a közönség tetszését, értékes nyeremények találtak gazdára.

Ifj. Virág József arról is beszámolt, hogy a mostani versennyel avatták fel a mözsi klub által – a tolnai önkormányzat támogatásával – felújított mözsi lovaspálya új akadályát is.