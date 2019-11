Idén a tanárok is megmérettek a bonyhádi Kvízelítőn

Immár tizenhatodik alkalommal zajlott le múlt pénteken a Kvízelítő a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban, most is Vágó István és Gruber László játékvezetésével. A verseny története alatt ilyen szoros talán még nem volt a meccs, a végén egy-egy kérdés döntött az első három helyezett között – tudatta a vetélkedő szervezője, Gruber László. Végül a bonyhádi gimnázium csapata (Sipos Kristóf, Zell Julian Maxim és Kajtár Krisztián) lett az első, a második helyen a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium triója végzett, a harmadik pedig a dombóvári Illyés Gyula Gimnázium gárdája lett. A fiatalok számos területen megcsillogtathatták tudásukat, a kérdések kiterjedtek többek között az irodalom, a zene, a nyelvészet, a filmek területére. Idén új programelemmel is gazdagodott az ötórás rendezvény: egy a korábbi versenyzők által összeállított feladatsorral a felkészítő tanárok küzdhettek. Ez azért is volt különleges, mert a pedagógusok közül hárman már korábban is játszottak Vágó István vezette televíziós vetélkedőben, volt, aki többször is megmérette magát. Végül a publikum is kapott egy kis „kvízelítőt”, hiszen a hagyományos közönségjáték sem maradhatott el.