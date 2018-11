Idén alig főzettek le pálinkát, kevés volt a gyümölcs

A tavalyi év jobb volt, állítják a megyében működő szeszfőzdék. A nyár elején beérett gyümölcsből még viszonylag többen, később azonban már kevesen éltek a pálinkafőzetés lehetőségével. Jelenleg egy háztartásban 86 liter 56 fokos pálinkát főzethet le bárki.

A kora nyári majd az őszi gyümölcsök után most a szüret utáni törkölyöket viszik a szeszfőzdékbe azok, akik szeretik, ha van otthon pálinkájuk. Az általunk megkérdezett főzdék tulajdonosai elmondták, jelentősen visszaesett a tavalyi évhez képest a bérfőzetés. A gyakorlatban, aki bérfőzetni szeretne, azzal számolhat, hogy legfeljebb 86 liter, 50 fokos pálinkáért literenként 835 forint jövedéki adót kell fizetnie, amelyhez hozzájön a munkadíj. Amennyiben ennél nagyobb mennyiségre tart valaki igényt, akkor literenként 1670 forint jövedéki adóval kell kalkulálnia, amelyhez szintén hozzájön a munkadíj.

A kölesdi Berényi István azt mondta, hogy míg két éve huszonötezer liter pálinkát főztek ki nála, addig idén ennek csak tizedét. Ennek oka, hogy idén kevés sárgabarack termett, másrészt viszont egyre többen főznek ki otthon cefrét. Megváltoztak a szokások is. Többen kisebb tételeket főzetnének le egyszerre, ezt azonban csak kevés szeszfőzdés vállalja. A megrendelők egyébként jó minőségre vágynak, amit a házi előállítással nem biztos, hogy elérnek. Ez egy szakma, amihez érteni kell és nem lehet könyvekből megtanulni, tette hozzá a szakember.

Az egyik ismert pálinkaház tulajdonosa elmondta, ugyanaz a pohár pálinka, ami a piacra kerül, három különböző adónem alá tartozik, attól függően ki állította elő. A kereskedelmi tétel literéért kétszer 835 forintot, a bérfőzetésért 835 forintot, míg az otthon főzöttért egész évben csupán 1000 forintot kell fizetni. És nem literenként, hanem a teljes tételért. Ráadásul ez utóbbi nem is kerülhetne piacra, mégis ott köt ki egy része. Kérdés az is, a településeken ellenőrzi-e a helyi önkormányzattól bárki is az otthon főzőt. Egyes adatok szerint jelenleg akár negyvenezer pálinkafőző gép is forgalomban lehet, amiből tizenegyezer berendezést jelentettek csak be.

Jelentősen drágulhat a pálinka

Akár harminc-negyven százalékkal, vagyis kétezer forinttal is emelkedhet a pálinka literenkénti fogyasztói ára januártól – írta az agrárszektor.hu.

A várható jelentős áremelkedés oka, hogy június-júliusban az adótörvények elfogadásával hazánkban az összes szeszes italra kiterjesztették a népegészségügyi termékadót, vagyis a NETA-t. Ez azt jelenti, hogy az eddig NETA-t fizető termékek népegészségügyi termékadója húsz százalékkal magasabb lesz, míg a gyümölcspárlatok, a pálinkák és a keserű likőrök – amelyek eddig mentesek voltak a NETA alól – 2019 január elsejétől NETA-kötelessé válnak. Az Európai Bizottság szerint ugyanis Magyarország azzal, hogy a pálinkára nem vetett ki népegészségügyi adót, megsértette az uniós irányelveket.

A változás drasztikusan befolyásolja majd a fogyasztói árakat. A boltok polcain lévő literes pálinkák és keserű likőrök, amelyek szeszfoka 50 térfogatszázalék feletti, a jövő év első napjától több mint kétezer forinttal lehetnek drágábbak.