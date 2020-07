Idén is gyarapodnak a paksi játszóterek

Folyamatos a város közigazgatási területén található harmincegy játszótér karbantartása, emellett minden évben végeznek felújítási munkákat és a tömbbelső-rekonstrukciók során az adott területen található játszóterek is teljesen megújulnak. Pakson idén is több játszótér gyarapszik új játékokkal – írta a Paksihirnok.hu.

A Tolnai úton és a Deák-iskola előtti játszótéren a homokozóba egy új ügyességi játék kerül, az Árnyas utcai játszótér homokozójába pedig csúszdát telepítenek, a Kresz-parkban felújítják a homokozót, és egy új rugós játékot tesznek ki, míg a Kodály Zoltán utcai játszótérre egy köteles mászógúlát és egy csúszdás mászókát helyeznek ki – mondta el Klézl Terézia, Paks főkertésze.

A játszóterek korszerűsítésére idén 14 millió forintot költ az önkormányzat – tette hozzá Leber Ferenc alpolgármester. A körzet képviselőjeként arról is beszélt, hogy a Kodály Zoltán utcai parkolóban cserélnek két fekvőrendőrt, továbbá a fákat védő szegélyeket is kijavítják, és ahol szükséges, a járda- és útfelületi hibákat is.

Borítókép: illusztráció