Idén is siker volt a Mórágyi Gránit Fesztivál

Minden eddiginél többen vettek részt a hétvégén megrendezett Mórágyi Gránit Fesztiválon. Mint azt Glöckner Henrik, a település polgármestere elmondta, osztatlan sikert arattak a szórakoztató programok, a rendezvénysátor több alkalommal is zsúfolásig megtelelt, és az egyéb rendezvények is osztatlan sikert arattak. Bizton állítható, hogy a kistelepülések programjai közül ez a fesztivál az egyik legnagyobb. Minderről, és a település egyéb híreiről hamarosan bővebben is olvashatnak portálunkon.