„Jó vonatra szállt”, amikor a rendőri pályát választotta

A szakterületén végzett kiváló, magas színvonalú és áldozatos munkájáért, társadalmi szerepvállalásáért, szakértő vezetői tevékenysége elismeréseként „Tolna Megye Közbiztonságáért” elismerést adományozott dr. Kovács Zoltán rendőr ezredesnek, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti helyettesének Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke.

Dr. Kovács Zoltán eredetileg katonának készült gimnáziumi padtársával, barátjával, aztán a rendőri pályát javasolták nekik. Három nap gondolkodás után eldöntötték, hogy akkor ebben az irányban indulnak el. Abban az időben egyébként a rendőri és a katonai hivatás közelebb állt egymáshoz, mint manapság. Kezdő tisztként az adódó két lehetőség közül Dombóvárt választotta, ahol négy évig bűnügyi nyomozó volt, amit nagyon szeretett. A munkához kapcsolódóan rendszeresen túlórázott, pedig akkor még nem volt „feltalálva” a rendőrségen a túlóradíj. Elsősorban a hivatásszeretet vezérelte.

A megújult kapitányságra a legbüszkébb

A nappali tagozaton elvégzett rendőrtiszti főiskolán ajánlatot kapott, hogy maradjon bent tanársegédként. Akkor már nős volt, megszületett a kislányuk, és legalább napi három órát kellett volna ingáznia a Gazdagréti lakótelepről, ahol a főiskola kapott szolgálati lakásokat. Nem élt ezzel a lehetőséggel, így inkább visszament Dombóvárra, amelyet joggal tekint, nem csak érzelmileg, szülővárosának, ugyanis valóban ott született. Néhány évre rá, munka mellett Pécsett elvégezte a jogi egyetemet is. A rendszerváltás után, némi hezitálás után elvállalta a Tamási kapitányság vezetését. Tizenhárom évet töltött ott, és ez idő alatt minden követ megmozgatott annak érdekében, hogy elkészüljön a kapitányság új épülete. Mint szavaiból kiderült, ennek a létrehozására a legbüszkébb, amely mások véleménye szerint is a Dunántúl egyik legszebb épületegyüttese lett.

Négy klasszikus rendőri terület tartozik hozzá

Mint ismertette, a közbiztonsági igazgató feladatkörébe négy klasszikus rendőri terület tartozik. Az egyik a közlekedésrendészet, amely kettős feladatot jelent, mert van a főkapitányságon egy közvetlen végrehajtó állomány, másrészt szakirányítója és ellenőrzője a kapitányságok ez irányú munkájának, illetve adaptálni kell az ORFK módszertani döntéseit is. A másik terület a közrendvédelmi tevékenység, amelybe beletartozik a körzeti megbízottak, járőrök mindennapi életének a tervezése, irányítása és ellenőrzése egyaránt. Hozzájuk tartozik az igazgatásrendészet, valamint negyedik területként a tevékenység-irányítási központ is, amely a nap huszonnégy órájában működik.

A muzsika is szerves része az életének

Magánemberként is sokan ismerik a közbiztonsági igazgatót, ha másként nem, mint zenészt, ugyanis – a szintén értényi származású – Ékes László újságíróval harmonika duót alkotnak. Csak karitatív, ingyenes fellépéséket vállalnak, évente öt–nyolc alkalommal. Egyik ilyen jeles alkalom az értényi elszármazottak találkozója, ahol évek óta rendszeresen játszanak. A kedvelt táncdalok, népdalok, magyar nóták mellett van operettblokkjuk is, illetve néhány klasszikus mű is szerepel a repertoárjukban. Tapasztalatai szerint gyógyító hatású a zene, hiszen egy-egy rendezvényen néha még a bottal érkező idős asszonyok is táncra penderülnek. Az ezredes baráti társaságban egyébként egyedül is játszik. Mint mesélte, a muzsika szeretete gyerekkora óta elkíséri. Akkoriban zenetanár apácáktól öt évig tanult harmonikázni. Szabadidejében mindemellett szülőfaluja határában gazdálkodik, ahova gyümölcsfákat, akácot telepített.

Érdekességként megemlítette, hogy biogazdálkodást folytat, így csak az előírásoknak megfelelő szerekkel permetez.

Tamásiból jár Szekszárdra dolgozni, lánya és a veje is rendőr. Mostanában elkezdte ötéves kisunokáját tanítgatni, aki lelkesen püföli a szintetizátort. Későbbi zenei tanulmányait természetesen pártolni fogja, bármilyen hangszert is választ a gyerek. Azt szeretné megélni, hogy egyszer majd együtt lépjen fel vele.

A hivatása a nehézségekkel együtt is szerethető

A „mi lenne, ha újrakezdhetné az életét” kérdésre elmondta, hogy neki is voltak nehéz időszakok, mélypontok az életében, például amikor egyszerre dolgozott, tanult és építkezett. Ma már azonban úgy gondolja, hogy „jó vonatra szállt”, amikor a rendőri hivatást választotta, ami – ahogy a kitüntetett fogalmazott – a nehézségek ellenére, vagy épp azok miatt is szerethető.

Október elsején volt harminckilenc éve, hogy belépett Dr. Kovács Zoltán rendőr ezredes 1959-ben született Dombóváron. 1979 óta teljesít hivatásos szolgálatot. Nyomozóként kezdte pályafutását a Dombóvári Rendőrkapitányságon. A Rendőrtiszti Főiskolán 1986-ban szerzett diplomát, ezt követően, augusztus 1-jén a Dombóvári Rendőrkapitányság Közbiztonsági és Közlekedésrendészeti Osztály osztályvezetőjévé nevezték ki. 1991. december 1-től a Tamási Rendőrkapitányság vezetője volt. Pécsett elvégezte a jogi egyetemet, 1998-ban jogi szakvizsgát tett. 2004. április 24-én rendőrségi főtanácsosi címet kapott. 2005. október 6-tól a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság közbiztonsági igazgatója. Feladatainak elvégzése során határozott, nagyfokú fegyelmet tanúsít, szakmai munkáját magas színvonalon hajtja végre. Több évtizedes rendőri tapasztalataival, kiemelkedő vezetői képességeivel hozzájárul a beosztotti állomány formálásához. A Magyar Jogász Egylet megyei szervezetének elnökeként végzett munkája hozzájárult a rendőrség pozitív megítéléséhez.