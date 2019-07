Jól jönne már a csapadék, szenvednek a növények is

Kellene az eső, sóhajtoznak a gazdák, a kukorica levelén már látszik az aszály nyoma, az almafákról potyognak a még éretlen gyümölcsök, az új telepítésű szőlőoltványok, a tavasszal ültetett kis gyümölcsfák, mind szenvednek a száraz melegben. Frontok jönnek-mennek, de esőt mostanában nem hoztak. Júliusban mindössze tíz milliméternyi eső hullott a megye egyes területein, van ahol még ennyi sem.

– Ez a baj az időjárással. Ha esik, mint például egész májusban, akkor nem tudja abbahagyni, ha meg szárazság van, akkor még a legsötétebb felhő sem hoz csapadékot – dohogott a bátaszéki Csapó Sándor. Tavasszal harmincöt gyümölcsfát pótolt a területén, azok most szenvednek a szárazságtól, bár egy-egy vödör vizet öntött a kis fák gyökeréhez, hogy túléljék a szárazságot.

Nem csak a gyümölcsfáknak hiányzik az eső, a kukorica levele „furulyázik”, vagyis bepöndörödött. – Még szerencse, hogy nem virágzásban érte ezt a növényt a szárazság – mondta dr. Vörös Géza agrárszakmérnök –, akkor most kevesebb lenne rajta a cső. A mostani csapadékhiány viszont a csövek teltségét akadályozza. A szőlők jól bírják a szárazságot, hiszen mélyen van a gyökerük, de a fürtökön a szemek nem elég teltek a július végéhez képest, hiszen a korai fajtákat három hét múlva már szedni lehet, tette hozzá a szakember.

A korábbi viharok, frontok, csapadékhullám Délnyugat felől érték el hazánkat, így megyénk kapott belőlük bőven, júliusban azonban Északról, Észak-Kelet felől érkeztek a frontok, s mire Tolnába értek, kihullott a felhőkből a csapadék, csak a szél maradt.

A kiskertekben, virágos kertekben is szenvednek a növények. Ezeket könnyebb locsolni, de nem mindegy, mikor, mennyit és hogyan a forró napokon, hiszen ha nem tartjuk be a szabályokat, akkor károkat is okozhatunk. Sokkal jobb, ha ilyenkor kevesebbet locsolunk, de akkor alaposabban, a ritkább öntözés során kénytelenek mély gyökérzetet növeszteni a növényeink, hogy a talaj mélyebb rétegeiből szívják fel a vizet és a tápanyagokat. Az egészségesebb gyökérzet lazítja, levegőssé teszi a talajt, erősebbek lesznek a növényeink, a túl gyakori öntözésnél ugyanakkor a tápanyagokat a víz bemoshatja az alsóbb rétegekbe, ahonnan a növény már nem képes felvenni azokat.

Az aratást segíti

Az aratásnak nagyon kedvezett az időjárás, az őszi búza betakarítása a vége felé közeledik, jelenleg nyolcvanszázalékos szinten állnak a munkákkal a gazdák. A hektáronkénti átlagtermés közepesnek mondható, ennek az az oka, hogy tavasszal, a búza bokrosodása idején szintén szárazság volt. Emiatt a bokrosodás gyengére sikerült. A napraforgónak szintén jól jön a száraz meleg. Minden más növény szenved a szárazságban. A lucernanövekedéshez is elengedhetetlen lenne egy kiadós eső, panaszolták az állattartó gazdák. Félő, hogy nem lesz elég bála belőle a téli etetéshez.