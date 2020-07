Jól vizsgázott Tolna megye a járvány első szakaszában

A járvány első szakaszában meghozott gyors kormányzati intézkedéseknek és az állampolgárok szabálykövető magatartásának köszönhetően sikeres védekezési időszakon vagyunk túl, amelyben igen jelentős szerepe volt a Tolna Megyei Kormányhivatal munkatársainak is. Nem csupán felkészült kollégáik, de a közigazgatás dinamikusan változó, ügyfélbarát rendszere is jól vizsgázott a nehéz időkben – mondta a lapunknak adott interjúban dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott.

– Milyen mértékben érintette Tolna megyét a járvány?

– Tolna megye szerencsére – a szakembereink megelőző tevékenységének is köszönhetően – a kevésbé fertőzött térségek közé tartozott, nem alakultak ki gócpontok, így kijelenthetjük, hogy sikeres volt a megyei járványügyi védekezés – válaszolta dr. Horváth Kálmán. – A kormányhivatal és a veszélyhelyzetben is működő közforgalmú helyek időben bevezették a járvány terjedésének visszaszorítását célzó intézkedéseket, valamint együttműködés és fegyelmezettség jellemezte mind az egészségügyi szakembereket, mind pedig a közélet szereplőit. A népegészségügyi hatóság körültekintő módon, kiemelkedő óvatossággal járt el a pozitív betegek és a külföldről hazatérők esetében, valamint a kontaktkutatások során. Tolna megye – az eredményes védekezésének köszönhetően – a fertőzöttek csekély számával az egyik legjobb helyen szerepel az országos rangsorban.

– Miként értékeli a Tolna Megyei Kormányhivatal szerepét a védekezésben? Milyen kiemelt feladatokat kellett ellátni a veszélyhelyzet idején?

– A kormányhivatal – a jogszabályi előírásokon túlmenően – igen magas színvonalú szakmai munkát végzett. A járvány kezdetétől fogva kiemelt feladatunknak tekintettük, hogy kollégáink számára védőfelszereléseket és fertőtlenítő szereket szerezzünk be, emellett az egészségügyi alapellátásban dolgozók számára is gondoskodtunk a védőeszközökről. Fontos feladatunk volt ugyanis a kormány által biztosított védőfelszerelések átvétele, kiszállítása, szétosztása az alapellátásban dolgozó háziorvosok, házi gyerekorvosok és fogorvosok részére. Ezen túlmenően az érettségi vizsgák biztonságos lebonyolításából is kivettük a részünket, de kollégáink kézbesítették a karantén határozatokat, és szállították a COVID–19-mintákat is. A feladatok nagy része azonban a népegészségügyi hatóság munkatársait érintette, akik dr. Pátri Eszter megyei tisztifőorvos asszony vezetésével kiemelkedő szakmai munkát végeztek. Az ő feladatuk volt, hogy a gyanús és igazoltan fertőzött eseteket mielőbb elkülönítsék, felkutatták és megfigyelték a velük kapcsolatba lépett személyeket; koordinálták a laboratóriumi vizsgálatokat, teszteléseket; közreműködtek az egészségügyi ellátórendszer átszervezésében. Kiemelt feladata volt a népegészségügyi szakembereinknek a megyében működő idősotthonok ellenőrzése is. Végül, de nem utolsósorban pedig együttműködtek az érintett egészségügyi intézményekkel, az egészségügyi ellátórendszer szakembereivel, valamint a szekszárdi Balassa János Kórházzal. A veszélyhelyzet alatt 24 órás készenléti szolgálatot működtettünk. Természetesen a védekezésben nem csupán az említett osztályok munkatársai vettek részt, hanem egy emberként szinte az egész kormányhivatal. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani valamennyi kollégámnak a veszélyhelyzet idején végzett példaértékű munkájáért.

– Miként érintette a kormányablakok munkáját a megváltozott helyzet?

A veszélyhelyzet ideje alatt is folyamatos volt az ügyfélfogadás, de a személyes találkozások számát minimalizáltuk, így főként telefonon, online, ügyfélkapun keresztül történt az ügyintézés. Ahol feltétlenül szükséges volt a személyes megjelenés, ott időpontfoglalással fogadtuk az ügyfeleket, és szigorúan ellenőriztük a higiénés feltételek biztosítását. A kormány – az ügyfelek kényelme és egészségének védelme miatt – minden, a magyar hatóságok által kiállított, a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, valamint a veszélyhelyzet megszüntetését követő 15 napon belül lejáró hivatalos okmány érvényességi idejét a veszélyhelyzet megszűnését követő 180 napig meghosszabbította. Ez azt jelenti, hogy ezek az okmányok Magyarország területén 2020. december 15-ig érvényesek.

– Az elektronikus ügyintézési lehetőségek megmaradnak?

– Kormányablakainkban, illetve ügyfélszolgálatainkon mostanra visszaállt a járvány előtti, megszokott ügyfélfogadási rend, továbbra is az egészségügyi óvintézkedések betartása mellett. Az elmúlt hónapokban előtérbe került elektronikus ügyintézést, valamint az előzetes időpontfoglalást ezentúl is javasoljuk az ügyfelek számára, hiszen ezzel időt spórolhatnak meg. A tapasztalatok alapján az állampolgárok jelenleg is az online ügyintézési formát preferálják, ugyanis magas az ügyfélkapu-nyitási ügyek száma, illetve többen fordulnak hozzánk e-mailben, vagy keresik fel ügyfélszolgálatainkat időpontfoglalással, mint a veszélyhelyzetet megelőzően.