Külföldről is fogad hallgatót a szekszárdi bioenergetikai mérnök

Brüsszelbe készül Tőzsér Béla bioipari továbbképzésre, s azt követően megy a novemberi tokiói Körforgásos Gazdasági Világkonferenciára, az EU-s küldöttség tagjaként. A szekszárdi mérnök oktatói tevékenységet is folytat. Laboratóriuma a klímavédelemmel, bioenergetikával és körforgásos gazdasággal foglalkozó hazai és külföldi egyetemisták gyakorlati képzőhelye.

Környezetvédelemmel, klímavédelemmel, bioenergetikával, mezőgazdasági hulladékfeldolgozással, szenny­víztisztítási rendszerek kidolgozásával, rákmegelőző és terápiás biogyógyszerek alapanyagainak előállításával, a megújuló energiával, a körforgásos gazdasági létesítmények megvalósításával foglalkozik Tőzsér Béla. A szekszárdi bioenergetikai mérnök idestova fél évszázada kezdte a szakmai pályafutását.

Némi túlzással azt mondhatjuk, hogy a világ összes bajára tud megoldást, de a finanszírozással – mint oly’ sok korát megelőző kiválóságnak – gondjai vannak. Több nyelven beszél, számos nemzetközi konferencia és bizottság munkájában vett már részt előadóként és szakértőként. Most is készül Brüsszelbe, egyhónapos bioipari továbbképzésre. Azt követően utazik a novemberi tokiói Körforgásos Gazdasági Világkonferenciára, mint az EU-s küldöttség tagja.

Bizonyos környezetvédelmi problémák megoldását illetően, a hivatalos állásponttól meghökkentően eltérő a véleménye. – Nem kell a magas szén-dioxid kibocsátású üzemeket bezárni. A cső végére, ahol a klímagázok távoznának, telepíteni kell a mi berendezésünket, és a káros emissziók energetikai, biotechnológiai biomasszává alakulnak, oxigéntermelés mellett.

Oktatói tevékenységet is folytat a szekszárdi mérnök. Már közel húsz külföldi és jó néhány hazai diák készítette nála a diplomamunkáját. Kis laboratóriumában legfeljebb öt-hat személlyel tud foglalkozni, de tervezi a bővítést: a szekszárdi ipari park területén akar egy nemzetközi képzőközpontot létesíteni. Most négy fiatalnak a konzulense, két magyarnak – Per­sics Mariannának (PTE TTK), Molnár Brigittának (Szent István Egyetem) –, és van nála egy török – Emre Ayhan (Aksaray University) –, valamint egy mexikói – Edgar Ramirez Huerta (Universidad Autónoma de Guadalajara) – diák. A szakmai munkában segítségére van fiatal kollégája, Szabó Bettina biomérnök.

A kezdetekről így nyilatkozik Tőzsér Béla: – Az első egyetemisták Franciaországból kerestek meg 2006-ban. Aztán más kontinensekről is jöttek a kötelező külföldi szakmai gyakorlatra. Az én munkásságomat a nemzetközi szaksajtóból ismerték. Megtapasztalhatták, hogy mi integrált mérnöki tevékenységre oktatjuk a diákokat, mondhatni: itt többet kapnak, mint az egyetemen. Volt olyan hallgató, akinek elintéztük, hogy a paksi atomerőmű vezérlőtermében tölthesse a gyakorlati ideje egy részét, mert olyan témájú záródolgozatra készült.

Kedvenc kutatási területe a szekszárdi mérnök-oktatónak a mikroalgák világa. Ezek számos fajtája alkalmas takarmányozásra, talajjavításra, előállíthatók belőlük kozmetikumok, gyógyászati anyagok, bioüzemanyagok, elektromos- és hőenergia. A táplálkozás terén is megannyi a lehetőség, a bébitápszertől a sportolók táplálékkiegészítőin át az űrhajós ételekig. Ám most az algánál is jobban érdekli a fenntartható fejlődéssel foglalkozókat a körforgásos gazdálkodás. Vannak már biztató elméleti elképzelések, de Tőzsér Béla fájlalja, hogy ezek gyakorlatba való átültetése késik.

– Rengeteg pénzt költenek az Unióban kutatásokra, és ott rendszerint meg is áll a mutatvány. Márpedig a kutatásból önmagától nem lesz termelés. Képzett mérnökök kellenek, akik a kutatási eredményeket megfelelő módon alkalmazni képesek. Hogy legyenek erőművek nulla szén-dioxid kibocsátással, biokomplexumok, melyek több termék előállítására alkalmasak, és a kiváló mélységi vízbázisunkat hasznosító beruházások.

Tudatosság A globális környezeti problémák orvoslására javasolják a szakemberek a lineáris gazdaságról a körforgásos gazdaságra való áttérést. Vagyis: a pazarló túlfogyasztás miatti környezetszennyezés felszámolását. Ami bemegy a rendszerbe, legyen felhasználva, újrahasznosítva! A tudatos és intelligens termék- és folyamattervezésnek köszönhetően már maga a nyersanyag-felhasználás is kevesebb lesz. Mert minden mindennel összefügg, minden mindenre hat a földi ökoszisztémában. A hulladék újrahasznosítása, a klímavédelem, az energia megújuló forrásból való előállítása a cél. Már működő megvalósítási formák: 1. bioerőmű, Edenderry (Írország), Pécs (Magyarország), 2. biofinomító, Amsterdam (Hollandia), Dunaföldvár (Magyarország), 3. biofarm, Serra Negra,(Brazilia), Körös-Maros (Magyarország), 4. biokomplexum, Biocenter (Finnország), 5. bioipari park, Bronsville (Mexikó).

Borítóképünkön Tőzsér Béla (középen áll), Edgar Ramirezzel (balról), Szabó Bettinával, Percsics Mariannával és Emre Ayhannal.