Létkérdés a vakcina előállítása

– Mit kell tudnunk a koronavírusról?

– Már több évtizeddel ezelőtt felfedezték – mondja Kellermayer Miklós professzor. ‒ Ha elektronmikroszkópban nézzük, olyan alakja van, mint egy koronának. Ezért kapta ezt a nevet.

– De most egy új fajtáról szólnak a hírek!

– Minden vírusnak sok fajtája van, mert állandóan változnak. Ez az élet lényege: a változás. Négymilliárd éve változnak az élőlények, és az élőlényeket módosító ágensek is. A vírus nem önálló élőlény, hanem más élőlényekben szaporodó, s azok sejtjeit módosító, pusztító, vagy velük együtt élő ágens. Még a bacilusoknak is vannak vírusaik, a fejlettebb szervezetekben meg rengeteg nyüzsög. Az emberi testet százbillió (1014) sejt építi fel. Körülbelül ugyanennyi baktériummal élünk együtt, és megszámlálhatatlan vírus tanyázik bennünk, folytonosan. A koronavírus is régen együtt él az emlősökkel, és gyakran módosul. Már 15 éve volt egy hasonló járvány, mégsem történtek megnyugtató intézkedések. Súlyos mulasztások tanúi vagyunk. A világ nagy gyógyszeripari cégvezetőinek többségét börtönbe kellene zárni. Az emberiség nagy átka a fegyverlobbi mellett a gyógyszerlobbi. Már rég elő kellett volna állítani egy legyengített oltóanyagot. A koronavírus harminc éve ismert. A világ több laboratóriumában rendelkezésre áll. Nagy sebességgel feltenyészteni, és belőle vakcinát gyártani! Ez volna a kívánatos! Ehelyett: árulás történik. A rég eltűnt betegségek is újra előkerülnek, például a kanyaró és a tuberculosis.

– Mi lenne a megoldás?

– Két-három hónap alatt egy gőzerővel dolgozó nagy cég képes lenne megfelelő oltóanyagot előállítani. Olyan gyenge, nem fertőző anyaggal kellene kirukkolni, amellyel úgynevezett keresztimmunitást lehetne létrehozni. Legjobban most a kínaiakban bízom. Sajnos a pénzvilág összeesküvése az emberiség ellen megbosszulja magát. Ennek a járványnak „simán” nem lehet vége. A karantén nem megoldás. Megakadályozni, hogy a betegek és öregek ne találkozzanak a vírussal, átmeneti siker. A kórokozó nem tűnik el, itt lesz velünk. Kiirtani nem lehet; védetté kell válnunk! Akik átesnek a fertőzésen, azoknak a vérében lesz ellenanyag. Az erős immunrendszerű fiatalok tulajdonképpen meg se betegszenek. De a gyenge öregek nagy veszélynek vannak kitéve.

– Száz évvel ezelőtt a spanyolnátha magától elmúlt…

– Nem elmúlt, hanem átfertőzte az emberiséget. Akik túlélték védetté váltak, a többiek pedig, több tízmillióan, áldozatul estek. Szóval elbújni sokáig nem lehet; a karantén csupán időnyerésre jó. Anélkül karanténról beszélni, hogy közben nem mondjuk meg, hogy melyik cég milyen sebességgel dolgozik a vakcina előállításán, és hol tart, abszolút helytelen. Aki nem találkozik a vírussal, állandó veszélyben él, minden évszakban, minden földrajzi helyen. Látjuk, hogy Skandináviában is fertőz, Ausztráliában is és Iránban is. Nem egy szezoná­lis dolog. Védetté kell válnunk, ha élni akarunk!

Tolnában is tartott előadásokat A nyolcvanéves Kellermayer Miklós nemzetközi hírű sejtkutató, a Pécsi Orvostudományi Egyetem professzora. Egy ideig az intézmény rektorhelyettese volt, és egy darabig az USA-ban is tanított. Közismert nézete szerint a tudomány és az istenhit nem zárja ki, sőt, erősíti egymást. E tárgykörben Tolna megyében is tartott előadásokat. A Szent Sír Lovagrend tagjaként pedig tavaly részt vett a bátai búcsún. Publikációs tevékenysége is jelentős. Most egy trilógián dolgozik: Az élet és Az igazság már megjelent, Az út hamarosan nyomdába kerül. Mindemellett a családi élet és a sport fontosságát is hirdeti. Fiatal korában gerelyhajításban országos bajnok volt. Feleségével három gyereket nevelt fel – Miklós a Semmelweis egyetem dékánja, Kinga a Nagy Lajos Gimnázium tanára, Richard a houstoni egyetem tanára –, és van már 12 unokájuk és hét dédunokájuk.

Borítóképünk Kellermayer Miklós egyik tolnai előadása alkalmával készült