Kigyúltak az első gyertyák a koszorúkon

Vasárnap „meg­gyújtották” az első gyertyát az óriás adventi koszorún, és ünnepi fénybe borult a tamási rendezvénytér, tájékoztatta lapunkat a Tamási Művelődési Központ. Mivel az idei évben az „Ünnepvárás” című adventi rendezvénysorozat a járvány miatt elmarad Tamásiban is, így a művelődési központ és az előtte található rendezvénytér öltözött ünnepi díszbe. A hagyományokhoz híven, egy óriás adventi koszorút készítettek a dolgozók, valamint egy hatalmas fenyőfa is pompázik feldíszítve a város szívében. A koszorú díszítésében a város lakóinak segítségét is kérték, idén hópehely díszeket készíthetnek a kreatív alkotók.

A művelődési központ ablakaiban fényfüzéreket és hangulatos díszeket helyeztek el, emellett az intézmény homlokzatára egy óriás ünnepi molinó is felkerült. A helyi óvodások is minden évben készítenek a város karácsonyfájára szebbnél szebb díszeket, amelyeket ők helyeztek el a már feldíszített fán.

Emellett az online térben is várják különböző programokkal követőiket a művelődési központ dolgozói. „Ilyen karácsonyt szeretnék” címmel hirdettek online rajzversenyt gyerekeknek, valamint az elkövetkezendő négy hétben is érdemes a közösségi oldalukat figyelni, hiszen közlésük szerint az ünnepkörhöz kapcsolódó interaktív bejegyzésekkel készülnek.

Pincehelyen Piringer József polgármester és Simon János esperes-plébános atya gyújtotta meg az adventi koszorú első gyertyáját vasárnap délután. A nagyközség közösségi oldalán erről fotókat is közzétettek, valamint a polgármester kifejezte sajnálatát, hogy ebben az évben nem gyűlhetnek össze közösen ünnepelni a forralt bor és a sütemények mellett. Advent vasárnapjai azonban mégsem kerülnek háttérbe, hiszen a következő hetek utolsó napjain szűk körben, együtt gyújtják meg a várakozás gyertyáit.

Hőgyészen Máté Szabolcs polgármester is fotókat tett közzé, amint rendhagyó módon körbeállják a nagyközség adventi koszorúját, és jó néhány gondolatot is megosztott közösségi oldalán. Mint írta, elérkezett a 2020-as advent első vasárnapja, amikor hagyomány szerint meggyújtják az ünnepi koszorú első gyertyáját, s ezzel megkezdődik a várakozás.

Borítóképünkön: A tamási Aranyerdő óvodába járók is szépítettek