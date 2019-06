Megtalálta a helyét a honvédségnél és Szekszárdon is

Az Év Katonája címet vehette át nemrégiben Lucz Richárd zászlós, aki a medinai radarszázadnál teljesít szolgálatot.

A honvédelem napja alkalmából a Magyar Honvédség érdekében végzett példamutató szolgálatteljesítése, valamint kiemelkedő teljesítménye elismeréséül általános katonai munkakörben az Év Katonája címet adományozta Lucz Richárd zászlósnak Korom Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka. A zászlós az MH 54. Veszprém Radarezred 2. Gerinc Radar Mérőpont medinai bázisán teljesít szolgálatot. Elmondta, hogy Kaposváron született, és odajárt közlekedési szakközépiskolába. Győrben szerette volna folytatni a tanulmányait, szintén közlekedési területen, de nem nyert felvételt, ezért „bánatában” elment katonának. Pontosabban az érettségi után, 1997-ben Szombathelyen teljesítette a sorkatonai szolgálatot, ott ismerkedett meg a sereggel, és miután kilenc hónap elteltével leszerelt, Kaposváron jelentkezett a toborzó irodában.

Szerződéses katonai szolgálatát 1999 szeptemberében kezdte, így idén már a húszéves szolgálati jelet is átvehette. Kezdetben Kaposvár mellett, Jután dolgozott, szintén radarszázadnál. Mint mondta, mindvégig ezen a területen tevékenykedett, viszont többnyire logisztikai feladatokat látott el. Medinára egy szervezeti átalakítás során került, és a család 2012 decemberében költözött Szekszárdra. Lucz Richárd elmondta, hogy megtalálták itt a helyüket, megszerették a várost, miként a munkahelyére is második otthonaként tekint. Vezénylő zászlósként tevékenykedik, ami azt jelenti, hogy az altiszti állomány ügyes-bajos dolgaival foglalkozik, és parancsnokának segít a döntéshozatalban. Ennek kapcsán tavaly az összhaderőnemi vezető altiszti tanfolyamot is elvégezte kiváló minősítéssel. Ez előmeneteli lehetőséget is jelent számára, ugyanakkor most nem gondolkodik váltásban, mert úgy látja, gyermekeinek, 12 éves fiának és 18 hónapos lányának jelenleg így a jobb.

Elmondta, hogy a Medinán szolgáló katonák alapfeladata a légtér szuverenitása és az alap radar információk biztosítása. Az információkat a Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központhoz továbbítják, ettől fogva a döntés már az ő kezükben van. Munkája során Lucz Richárd igyekszik mindig a kollégái mellett lenni. Mint mondta, jobban szereti belülről látni, miként zajlanak az események, hiszen a különböző feladatok alatt derül ki, ki mit bír, melyik terület fekszik neki, milyen irányba érdemes terelni a katonai pályán. Ez terepen, például egy árvízi védekezés vagy a határvédelem során mutatkozik meg igazán. És mint mondta, inkább kér, mint utasít.

Arról is beszélt, hogy a honvédség célja nyitni a civil társadalom felé, és azt tapasztalja, hogy napjainkban egyre több fiatal választja ezt a pályát. Köszönhető ez többek között annak, hogy iskolákban és számos rendezvényen népszerűsítik a hivatást, illetve sok mindent ad a honvédség, ami segíti a boldogulást az életben. A nők aránya is nőtt a seregben, ami Lucz Richárd szerint sok előnnyel jár, hiszen vannak területek, amelyekben a hölgyek jobban megállják a helyüket. Az már az alapkiképzés első hetében el szokott dőlni, hogy ki marad meg ezen a pályán. Aki akkor nem morzsolódik le, az megtalálja a helyét a honvédségben. Meg kell tanulni a rendet, a szabályok követését, és hogy időnként hetekre el kell szakadni otthonról. Ehhez persze a családnak is alkalmazkodnia kell, de Lucz Richárd szerint, aki megtalálja a megfelelő párt, annak ez nem okoz gondot, mint ahogy neki is szerencséje van a feleségével. A szabadidejét is szinte teljes egészében a családjának szenteli, és azt is elmondta, hogy otthon sem tudja teljesen levetkőzni a katonaságot. Szereti a rendet, ha minden precízen, pontosan, párhuzamosan a helyén van, és ha az eltervezett módon zajlanak az események.