Nagy biztonsággal lakható az épület

Sajtótájékoztatót tartott Ács Rezső, Szekszárd polgármestere és Korcsmár István az épület helyreállítását végző Alisca Bau Zrt. vezérigazgatója a Herman Ottó utca gázrobbanással érintett társasházában.

– A helyreállítás első komoly fázisa befejeződött – jelentette ki Ács Rezső polgármester a Herman Ottó utca gázrobbanással érintett társasházában, ahol ma tartottak sajtótájékoztatót. A városvezető méltatta továbbá azt a mérnöki és szakemberi munkát, amely lehetővé tette az épület megmentését, és amelyet az Alisca Bau Zrt. munkatársai végeztek, valamint példaértékűnek nevezte azt az összefogást, amelyet a szekszárdiak tanúsítottak az októberi robbanás után.

– A lakók után én vagyok a második legboldogabb – fogalmazott Korcsmár István, az épületek helyreállítását vállaló Alisca Bau Zrt. vezérigazgatója. Elmondta, hogy a múlt héten fejeződött be a munka, az alátámasztásokat a jövő hét közepén viszik el, amikor lejár a beton kötési ideje. Az elmúlt négy hónapról elmondta, hogy több mint négyezer munkaórát töltöttek a területen, a karácsonyt és az újévet leszámítva minden szombaton és ünnepnapon dolgoztak. Átérezték a károsultak helyzetét, ezért szerették volna minél előbb befejezni a helyreállítást. Közel négyszáz köbméter törmeléket szállítottak el a helyszínről, és tizenkét tonna acélra volt szükség a megtámasztáshoz. Az építés során mintegy ötven köbméter betont és négy tonna betonacélt használtak fel.

Miután levonulnak a területről, a közművek visszaállítása következő lépés. A vizet, a gázt és a villanyt egységesen állítják vissza a szolgáltatók, ezt a közös képviselő fogja össze, a további felújítási munkálatok viszont egyénileg végzik az érintett családok. A visszaköltözés ideje függ a lakást ért károktól. Nyílászárócsere szinte mindenhol szükséges, de van, ahol ezen kívül elég a festés, ám abban a három lakásban, amelyeket bontani kellett, még félévet igénybe vehet a felújítás.

A sajtótájékoztatón a helyreállítás kontrasztjaként Mártonfai Dénes, a Tolnai Népújság fotóriporterének képeit mutatták be, hogy a robbanás milyen pusztítást végzett az egyes szinteken, az érintett lakásokban. A bontásról és a felújításról is készült fotódokumentáció, valamint egy harminc perces film is a munkálatokról. – Ezt egyrészt a lakóknak szeretnék levetíteni, megnyugtatva őket, hogy az épület nagy biztonsággal lakható, másrészt a műszaki felsőoktatásban szeretnék hasznosítani a jövő szakemberei számára – mondta Korcsmár István, hozzátéve, hogy bárkinek szívesen bemutatják a filmet.

Újságírói kérdésre a vezérigazgató elmondta, hogy a munkálatok költségei nem érték el az ötvenmillió forintot.