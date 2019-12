Nagyszülők, testvérek is jöttek a programra

Sokan, nagyjából negyvenen voltak a Tolna Megyei Illyés Gyula Gyermekkönyvtár adventi készülődés programján, számolt be az intézmény munkatársa, Tatainé Berta Zsuzsanna.

Ezt ne hagyja ki! Halászlét főzne karácsonyra? Itt biztosan megtalálja a legjobb receptet!

Nagyon jó hangulatú mindig az ünnep előtti gyerekkönyvtári program. Ilyenkor a nagyszülők is szoktak jönni a szülőkkel, kis barátok, nagytesó, kistesó. El is fogyott minden – teszi hozzá Tatainé Berta Zsuzsanna. Majd elmondta, a gyerekek elkészítették a Jégvarázs című 2013-as, közkedvelt animációs film Olaf-figuráját. (Illendő megemlíteni, hogy a film Hans Christian Andersen dán meseíró A Hókirálynő című meséje alapján készült.) Emellett csináltak facsipeszangyalkát, origamis és szalagos üdvözlőlapot, parafadugó-karácsonyfát, rénszarvasos poháralátétet és hóemberes karácsonyfadíszt.

Délelőtt 11 órától Kovácsné Szabó Lívia, a Gyermekkönyvtár munkatársa Janikovszky Éva író Bertalan és Barnabás című történetének nyomán adott elő papírszínházi mesét a gyerekeknek. A történet az ajándékozásról szól, két kis tacsit kap egy idős házaspár.

Az intézmény egész éves munkája kapcsán Tatainé Berta Zsuzsanna arról is beszélt, hogy a gyermekkönyvtár fogadja azokat a tanulókat is, akik kötelező ötvenórás közösségi szolgálatukat teljesítik. A Garay János Gimnáziumból, a Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumból, valamint az Ady Endre Szakképző Iskola és Kollégiumból érkező fiatalok az adventi készülődésbe is bekapcsolódtak. Sőt, Borbás Bence, az Ady diákja fényképeket is készített az adventi foglalkozásról.