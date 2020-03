Négyszázharminc fészket csavarozott eresze alá

Mint arról már beszámoltunk, a város egyik látványossága, hogy a Mikszáth utcai egyik ház falán mesterséges fecskefészkek találhatóak.

A tavalyi évben a számuk háromszáz volt, azóta azonban történt egy s más. A ház tulajdonosa, Mátics Ferenc nyugdíjas bővítette a szárnyas hotelt, jelenleg négyszázharminc fészek várja a fecskéket, amelyek hamarosan birtokba veszik az „otthonaikat”.

– Miután tavaly elmentek, az összes régi fészküket leszedtem, majd fűrészporból és gipszből, fele-fele arányban elkészítettem az újakat. Mindegyiket, egymás mellé, az eresz alá két sorban csavaroztam fel, ahogy eddig, csak jóval többet. Időigényes volt, de novemberben már elkészültem a munkával. Jelenleg nincs dolgom vele, igazából alig várom, hogy megérkezzenek a fecskék – mondta Mátics Ferenc.

Mint hozzátette, a madárhotel kialakítása fontos dolog az életében. Tíz éve kezdte el a fészkek telepítését, és minden évben úgy érezte, egyre és egyre több kell. A feleségével élnek ketten a házban, mindketten szeretik a madarakat. A seregélyek és a fekete rigók már beköltöztek az udvarukba. A náluk lakó fecskékre is mindig odafigyeltek, nem hagyják, hogy verebek áldozatai legyenek, leverjék a fészkeiket, vagy bármi bajuk történjen.

– Múlt évben kétszáz pár költött nálam, remélem, az idén is lesz annyi. Az első fecskék körülbelül egy hónap múlva érkeznek, de jobb, ha később jönnek. A hidegben rajta is veszthetnek, ha nem találnak élelmet – mesélte.

Mátics Ferenc nyugdíjba vonulása előtt minőségellenőrként dolgozott egy nagyvállalatnál. A szomszédaival szerencsés, mint elmondta, mindegyikük madárbarát. A fecskék akkora zajt nem csinálnak, a legnagyobb bosszúság, amit okoznak, hogy „potyogtatnak”, leginkább az autók tetejére, de a szomszédok már azt is megszokták.

Madarak jönnek, maradnak, majd elrepülnek

Szeretik tamási otthonaikat a fecskék, de azért, mint kiderült, válogatósak is. Mátics Ferenc, a fészkek építése során arra jött rá, muszáj, hogy azok sár- vagy földszínűek legyenek ahhoz, hogy ezek a kis madarak elfogadják, és beköltözzenek. Így a technika is kialakult: sáros, tapétaragasztós vízzel paskolja meg a fészkeket, hogy a kívánt színt elérjék, és elnyerjék a tetszéseiket. Az első fecske egyébként tavaly április nyolcadikán érkezett a Mátics család otthonához. Ezek a kis madarak általában azonban április közepén érkeznek, és szeptember húszig, legkésőbb október egyig már el is hagyják tamási fészekszállodájukat.