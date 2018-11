Olcsóbb lett a tanuszoda a korszerűsítést követően

A tanuszoda energetikai korszerűsítésére még három évvel ezelőtt pályázott a város, majd rá egy évre – a pozitív elbírálást követően – kezdték el a tervezési és kivitelezési munkákat, tájékoztatta a megjelenteket dr. Bozsolik Róbert. A polgármester külön köszöntötte a megyei önkormányzatot képviselő Naszvadi Balázs terület-vidékfejlesztési osztályvezetőt, mert mint azt kiemelte, nagyon sokat köszönhet a város a megyei önkormányzatnak. Mindvégig támogatta a pályázatukat, amellyel nettó 189 millió 500 ezer forint vissza nem térítendő támogatáshoz jutottak.

A tanuszoda tizenkét éve épült. Aki először jár itt, annak egyből feltűnik milyen tágas, kellemes az épület. A polgármester elmondta, nagyon megbecsülik, noha fenntartani, üzemeltetni eddig nem volt egyszerű feladat. Éves szinten 35 millió forintba került, a költség jelentős részét az energia felhasználás tette ki. A számlát jelentőse csökkenti – a számítások szerint 9-11 millió forinttal – a most átadott fejlesztés, a földhő-talajszondás rendszer. Az elmúlt év nem volt zökkenőmentes, de összehangolt munkával, szervezéssel sikerült úgy megoldani, hogy közben az uszodát sem kellett bezárni.

Naszvadi Balázs a megyei önkormányzat nevében gratulált a városnak, mint mondta nekik van a megyében a legszebb, legmodernebb tanuszodájuk. Hangsúlyozta, jó helyre került a támogatás, hiszen az intézmény kihasználtsága teljes, a környező településekről, Szekszárdról is sokan járnak ide.

A környező településekről is járnak ide

Közvetlenül az ünnepélyes átadás előtt az uszoda még tele volt óvodásokkal. A középsősök ismerkedtek a vízzel. A foglalkozást Kissné Bucher Klára vezette, aki elmondta, ez a csoport még nem tud úszni, a kicsik még csak a vízhez szoktatás időszakában vannak, heti egy alkalommal. Nagycsoportosként viszont már a hét minden napján tanulnak úszni, Nagy Ákos oktató vezetésével. A bátaszéki óvodásokon kívül az alsónyékiek, pörbölyiek is élvezik a létesítmény minden előnyét. A gyerekeken kívül természetesen a felnőttek is gyakran járnak ide, a környező településekről is.