Ötven évvel ezelőtt is tudta, orvosként akar segíteni

– Minden orvosban megvan a késztetés, hogy meghallgassa az emberek testi-lelki problémáit, és segítsen rajtuk – mondta dr. Harangi Ferenc, a Tolna Megyei Balassa János Kórház Gyermekosztályának osztályvezető főorvosa, aki a városnapi ünnepségen Tormay Károly kitüntetést vehetett át.

Dr. Harangi Ferenc örömmel és büszkeséggel vette át a kitüntetést, amely a hivatástudattal végzett, kiváló munka elismerése. A kérdésre, hogy ötven esztendeje miért választotta ezt a pályát, elárulta, a válasz egyszerű, embereken akart segíteni.

– Minden orvosban megvan a késztetés, hogy meghallgassa az emberek testi-lelki problémáit, és segítsen rajtuk. Enélkül nem is érdemes belevágni. Emberekkel foglalkozni ugyanakkor összetett, nehéz feladat, de éppen ez a kihívás adja az orvosi hivatás szépségét, vonzerejét. Az pedig többnyire menet közben alakul ki, hogy végül milyen szakterületet választ valaki – vallja dr. Harangi Ferenc.

Egy biztos, teszi hozzá, ahhoz, hogy valaki kitűnő munkát tudjon végezni, a gyakorlati ismeretek gazdagításán túl a legfrissebb elméleti tudásban való elmélyülésre is szüksége van. Az orvostudomány minden szakterülete, beleértve a gyerekgyógyászatot is, folyamatosan változik, fejlődik. Osztályvezetőként ezért mindig arra törekedett, hogy kollégái megismerjék a legújabb eljárásokat, kutatási eredményeket, vagyis naprakész tudással rendelkezzenek a saját szakterületüket érintően. Maga is tart fiatal orvosoknak, háziorvosoknak továbbképzéseket, de az ápolók és más szakdolgozók ismeretbővítését is segíti.

A főorvos hazai és külföldi gyermekgyógyász és bőrgyógyász kongresszusok rendszeres résztvevője és előadója, emellett országos kongresszusokat is szervez. Tudományos érdeklődése a gyermekbőr-, illetve tüdőgyógyászat, valamint a reumatológia területére irányul, lévén, a megyei kórház gyermek­osztályán ezeket a részlegeket vezeti. A vizsgálati eredményei számos szakmai közleményben, könyvfejezetben jelentek meg.

Dr. Harangi Ferenc úgy látja, hogy a jelenlegi orvostudomány egyik legnagyobb kihívása, hogy a gyógyulással kapcsolatos hiedelmeket, téveszméket eloszlassa.

– Mi, gyermekgyógyászok gyakran szembesülünk azzal, hogy a szülők, ha a gyermeküknek bármilyen panasza van, első körben az interneten tájékozódnak. Amit ott találnak, persze nem minden esetben egyezik meg az orvos által adott szakvéleménnyel. Ilyenkor igyekszünk megértetni velük, hogy miről is szól az adott betegség, miért fontos az alapos kivizsgálás, és milyen eljárással orvosolható a leghatékonyabban. Úgy tapasztaltuk, ha megértik, hogy mit és miért csinálunk, a szükséges kezelést is jobban elfogadják – mondta az osztályvezető-főorvos.

Hozzátette, hogy a világhálón terjedő ellenőrizhetetlen információk, rémhírek miatt a megelőzés terén is gyakran falakba ütköznek. Példaként a védőoltásokat említette, amelyek fontosságát a mai napig sok emberrel nem sikerült megértetni. Esetenként elég komoly ellenállást tapasztalnak, pedig a kötelezők mellett számos ajánlott védőoltás áll rendelkezésre, amellyel egy súlyos betegség, illetve szövődmény kialakulása elkerülhető lenne. Ezek fontosságát nem lehet eleget hangsúlyozni – tette hozzá dr. Harangi Ferenc.

Két felnőtt gyerek, három unoka A Tormay Károly kitüntető cím Szekszárd közigazgatási területén az egészségügyi ellátásban tevékenykedő szakemberek iránti elismerés. Dr. Harangi Ferenc 1973-ban szerzett általános orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Szakképesítéseit és szakmai gyakorlatát a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Bőrgyógyászati Klinikáján, a Gyermekgyógyászati Klinikán és a Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórházban szerezte. 2008 óta dolgozik Szekszárdon, a Tolna Megyei Balassa János Kórház Gyermekosztály osztályvezető főorvosaként. Két felnőtt gyermeke és három unokája van. Az elmúlt években a nagyszülői feladatai gyarapodtak, és a feleségével igyekeznek a legjobb nagymamává és nagypapává válni. A főorvos szabadidejében szeret olvasni, színházba járni, kerékpározni, úszni, kirándulni és kertészkedni.

Borítókép: Dr. Harangi Ferenc (jobbról) Ács Rezső polgármestertől vette át a kitüntetést