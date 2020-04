Rendhagyó ünnepnapok idején is vihetünk tartalmat otthonunkba

A mostani Húsvét, bár lényege változatlan, mégis más, mint a többi. A korábban megszokott, nagy, családi összejövetelek döntő többsége elmarad. A lehetséges locsolkodók zöme sem csenget be a lányos házakhoz. Az egyházi szertartásokat televízió, rádió révén kísérhetik figyelemmel a hívek. Ezzel együtt a négy fal között, otthon is van ünnep, lehetőség az idő tartalmas eltöltésére, van szeretet és van remény. Erről tesznek tanúbizonyságot a megkérdezett Tolna megyeiek.

Boros Brigitta tűzoltó főhadnagy, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője: – A jelenlegi vírushelyzet miatt az elmúlt években megszokottakhoz képest kicsit másképp telik a húsvét. Az ünnepet megelőző napok már a készülődés jegyében zajlottak, felkészítettem és feldíszítettem a lakást. A kijárási korlátozásra való tekintettel az idén a családi összejövetel is elmarad, így – tőlem egyáltalán nem megszokott módon – az ünnepi menüt is nekem kell elkészítenem. A tavasz a kedvenc évszakom, így a hívogató időjárásnak sajnos nem tudok ellenállni. Ezért a szabadban tartózkodás, sportolás biztos nem fog elmaradni, természetesen a szabályok szigorú betartásával.

Zsikó Zsuzsanna népdalénekes, zeneakadémia hallgató: – A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem révén az elmúlt években a főváros lett a második otthonom. Keveset vagyok itthon, jóllehet mindig is szerettem az időmet Alsónyéken, családi körben tölteni. Húsvétkor együtt lesz a szűken vett család. Jómagam is segítek a készülődésben, az ünnepi ételek elkészítésében. Emellett van más feladatom is. Folytatom a portfolióm és a szakdolgozatom írását, erre zeneakadémiai tanulmányaim lezárása miatt van szükség. Diplomamunkámban a Magyarországra települt bukovinai székelység vokális anyagát tekintem át a kétyi Hajdu Józsefné Benkő Margit életútján keresztül. A járványveszély miatt érezhetően megnehezült a munkám, ugyanis bezártak a könyvtárak és a világhálón nem érhető el minden szükséges szakirodalom. Ezért néhány részletet át kell gondolnom. Bizonyára többen is nyugtázták, hogy a húsvéti időszakban – kívánságműsorként – dalokat énekeltem és ezek felkerültek a legnagyobb videomegosztóra. Ezzel valamelyest kárpótolni szeretném azokat, akik hiába várják a járványveszély miatt időközben lemondott koncertjeinket. Az Aranymiatyánk a szekszárdi, a Tavaszi szél pedig a bátaszéki templom előtt készült. De énekeltem a szálkai tónál, azután Bátaapátiban, tegnap pedig a cikói ótemplomnál is.

Somogyi Béláné vállalkozó: – Szűk körben töltjük az ünnepnapokat, négyesben, férjemmel és két lányunkkal. Eltér ez a húsvét a többitől: összetartó család lévén, korábban általában édesanyámnál jöttünk össze, ő látott bennünket vendégül, három húgommal együtt. Erre most nincs lehetőség, ezért telefonon kívánunk egymásnak kellemes ünnepeket. Bár a jó idő csábít egy kis sétára, mindenki megértette, hogy járványveszély idején nem szabad kimozdulni otthonról. Szekszárdi üzletemet március 18-án bezártam, nemcsak magam, hanem dolgozóink és vásárlóink egészsége érdekében is.

Orbán Attila, a Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke: – Bár a járványveszély miatt nem megyünk a kapun kívülre, kertes házunk lévén, ebben a jó időben valamennyien kiülhetünk a teraszra, a friss levegőre. Legkisebb gyermekem, Ádám mindössze nyolc hónapos, Naomi hét, Ábel tíz, Rebeka tizenhat, Szilárd pedig tizennyolc éves. Összetartó gyermekek, szeretik egymást, jól eljátszanak együtt. A húsvéti időszakban aki csak tehette, segített a készülődésben. Jómagam a bárányhús grillezését vállaltam, ez a sült is az ünnepi asztalra kerül nálunk. Feleségem, Krisztina kiválóan süt kalácsokat, akárcsak Rebeka lányom. Mostanában kenyeret is készítettek, ilyenkor az egész házat beteríti a finom kenyér illat… Kedveljük a puliszkát is, ez is ott lesz a többi étel, a hagyományos sonka és tojás társaságában. A lányok ügyes kézzel festegetik a tojást, ezzel is szó szerint színesítjük ezeket a napokat. Tegnap, amikor fiaimmal levágtuk a bárányt, apaként és lelkipásztorként is elmeséltem nekik, hogy a húsvéti bárány Jézus áldozatát jelképezi. Isten bárányaként magára vette a világ bűneit és feláldozta magát érettünk. Ezzel ugyanakkor megadta nekünk az örök élet reménységét. Van tehát remény, akár ebben a járványveszéllyel terhes helyzetben, akár mint égre nyíló távlatban.