Stabilitás és jövőkép

Önfenntartó közmunkaprogram, gazdaszövetkezet és a mindennapokat megkönnyítő fejlesztések jelentik Felsőnyék jövőjét. A kezdeményezések nagy része már megvalósult, vagy folyamatban van.

Felsőnyék pénzügyi helyzete stabil. Nincsenek kifizetetlen számláik, és hitelfelvételre sem volt szükség. A falu jó mezőgazdasági adottságokkal rendelkező település, ezért elsősorban erre érdemes építeni – mondta Debella László polgármester.

Hosszú távon a közmunkában termelt zöldség feldolgozásában valamint értékesítésében gondolkodnak. Elsősorban burgonyát és hagymát termesztenek, amelyet a helyi élelmiszerbolt megvásárol tőlük. Nemrég elkészült a zöldségfeldolgozó is, amelynek a hűtőkapacitását szeretnék bővíteni. Egy sokkoló beszerzését tervezik, amelynek segítségével gyorsítani lehetne a fagyasztást, illetve szükség lenne egy burgonyakoptatóra és -szeletelőre is. Hosszú távon az lenne a cél, hogy a Paks II-nél dolgozó szakemberek élelmezésében is hasznosuljanak az itt megtermelt zöldségek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Debella László polgármester szerint célszerű lenne a régi gazdaszövetkezetek mintájára valamiféle együttműködést kialakítani a környező településekkel. Vagyis megegyezni abban, melyik község milyen terménytípust állítson elő.

A falu első embere nem titkolta, nehezíti a helyzetüket, hogy egyre kevesebb a közmunkás. A ciklus kezdetén ötvennégyen voltak a programban, jelenleg csak huszonnyolcan. Ez egyúttal öröm is számára, mert ez azt jelenti, hogy sokan el tudtak helyezkedni, bár sajnos nem helyben. A településen emiatt kevesebb a dolgos kéz, különösen a férfi munkaerő hiányzik. A korábban tervezett gyümölcsösből eddig másfél hektár dióst ültettek, a tervek azonban almáról, barackról is szóltak. Most viszont bizonytalan, hogy lenne-e elég munkaerő a szüret idején. A másik nehézség, hogy a település korábban átvette az egyházi temetők gondozását, amit a saját kis területű köztemetőjükkel együtt rendben tudtak tartani a közmunkások. Most azonban ott tartanak, hogy inkább a sajátjukat adnák át az egyháznak. Az elképzelések szerint továbbra is a település gondozná, de így már jogosulttá válnának a támogatásra, amiből alkalmazni lehetne egy állandó dolgozót.

Munkás kézből tehát hiány van, eszközökből azonban szerencsére nincs. Van négy traktoruk, aminek köszönhetően a korábban bérbe adott tíz hektáros földet már maguk is meg tudják munkálni. Tavaly beszereztek egy olyan traktort is, amellyel télen el tudják kotorni a havat, vagy ha szükséges, permetezni is tudnak a szántóföldön.

Debella László elárulta, nem tett le azon tervéről sem, hogy bioszőlő lugasokat alakítsanak ki.

Összességében tehát arra törekszik a település, hogy megtalálják a módját annak, hogy a közmunkaprogram – hosszú távon – önfenntartó legyen.

A korszerűsítéssel gazdaságosabb lesz az üzemeltetés Már nemcsak az általános iskolában, az egész településen elérhető a szélessávú internet. Debella László kiemelte, várják azok jelentkezését, akik kapcsolódni szeretnének a hálózathoz. A további eredményekről szólva a polgármester elmondta, megépült a faüzem is, amelyben a termékek széles skáláját tudják előállítani. A hat–nyolc személyes kiülőjüket például Tamásiban is bemutatták szeptemberben egy termékbörzén. A polgármester szerint ez a tevékenység is önfenntartó és nyereséges lehet hosszú távon. Az egészségház is elkészült, jelenleg a körzeti orvosi rendelő és a szolgálati lakás felújítása zajlik. Folyamatban van az óvoda és a konyha korszerűsítése is. Szigetelést valamint új homlokzatot kap a hivatal is, a tetőre pedig napelemek kerülnek. Egy piacteret is kialakítanak majd, ahol a közmunkaprogramban termelt zöldségek mellett a helyi őstermelők portékáit is meg lehet vásárolni.