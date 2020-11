Süli János második PCR-tesztje is negatív lett

Második PCR-tesztje is negatív lett – írta vasárnap este közösségi oldalán Süli János. Mint arról hírt adtunk, a Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter egy közeli munkatársa elkapta a vírust, így kontaktszeméllyé vált, és karanténba került. A múlt héten elvégzett első tesztje negatív lett, és tünetei sem voltak. – Talán nem túlzok, ha azt állítom, hogy sok nehézséget és akadályt hárítottam már el, a karanténnak sem engedek – kommentálta a történteket a miniszter.

Az első tesztelésen a szintén érintett Mittler István, a Paks II. Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója és Kovács Pál, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár szintén negatív teszteket produkáltak. Süli János vasárnap este számolt be arról, hogy a második PCR-tesztje is negatív lett, így a karanténból hivatalosan is kiszabadult. Kovács Pál és Mittler István szintén negatív eredményeket kaptak.