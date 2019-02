Szenzációs évjárat, de tele buktatókkal

Mint minden évben, idén is február első felében megkezdődtek a borversenyek a megyében. Ezek az események nagyon fontosak a kisebb termelők számára is, hiszen pontos képet kapnak arról, hogyan sikerültek a boraik. A szakemberek szerint szenzációs a tavalyi évjárat.

Közvetlenül a szüret után sejteni lehetett, hogy rendkívül nagy lehetőségeket tartogat ez az évjárat a borászok számára. A szőlő cukorfoka, színanyaga, érettsége mind kiváló volt, ugyanakkor a savtartalmakra már akkor figyelni kellett. Az első fejtések után szembesültek azzal a gazdák, hogy rutinból nem lehet borászkodni.

Módos Ernő szekszárdi borász, az Alisca Borrend Nagymestere elmondta, egymást érik a borversenyek, melyekre őt is meghívták, így Medinán, Bonyhádon, Madocsán, Bölcskén a gazdák, illetve majd február 20-án Szekszárdon a kertbarát kör tart ilyen jellegű rendezvényt. Az idei versenyek mindenképpen izgalmasak lesznek, hiszen szembesülnek a kisebb-nagyobb termelők azzal, hogy a tavalyi nagyon bonyolult évjáratot jól tudták-e kezelni. Módos Ernő elmondta, újdonság a délies stílus megjelenése, a lágyabb, alacsonyabb savtartalom, a magas alkolholfok. Ugyanakkor a finom, gyümölcsös ízeket nehezebb volt előcsalogatni a borból. A tisztulás nem olyan gyorsan, dinamikusan ment végbe, mint ahogy szokott, és gyakran „bent ragadt” a cukor is. Ez utóbbi amiatt fordulhatott elő, hogy szüretnél, az első mustfok mérés után (18-19-es cukorfoknál) úgy gondolhatta a termelő, egy kicsit még erősít rajta, és hozzátett a musthoz még két kiló cukrot, hogy 21-es legyen a mustfoka. De azzal nem számolt, hogy sok volt a töppedt szem is a leszedett fürtökön, és ezekből később oldódott csak ki a szőlőcukor. Ez az oka annak, hogy sok a 14-es alkoholfokos bor.

– Márton napján, a borkóstolós rendezvényeken is megmutatkozott már a magas alkoholfok, mert este tíz óra körül ennyi pityókás embert így együtt még nem nagyon lehetett látni – mondta mosolyogva a nagymester.

A borászati laborok adatai is azt bizonyítják, hogy borkezelési szempontból nem egyszerű a tavalyi évjárat, a savszint alacsony, 3,5-4-es, az átlagos 6-7 ezrelék helyett. Gondot okoz a borban maradt, el nem erjedt cukor is. Az biztos, hogy érdemes minél gyakrabban laboratóriumi vizsgálattal ellenőrizni, hogy milyen szinten áll a borunk, mondták az általunk megkérdezett laborvezetők.

Az eddigi borversenyek pontos képet adtak és az elkövetkezők adnak még idén arról, hogy a termelő felismerte-e a hibákat, volt-e elég eszköze, tudása hozzá, hogy azt korrigálja. Akinek ez sikerült, az valóban kiváló minőségű borokkal számolhat a tavalyi évjáratból, melyek akár több év múlva is meghatározhatják a pince kínálatát, mondta Módos Ernő borász.