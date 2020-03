Újabb helyzetjelentést adott a megyeszékhely lakosságának közösségi oldalán ma este az új koronavírussal kapcsolatos eddigi és további intézkedésekről Ács Rezső, Szekszárd polgármestere.

A városvezető beszámolója szerint Szekszárdon továbbra is öten vannak hatósági karanténban, ez a szám tegnap óta nem emelkedett. Mint mondta, a katasztrófavédelemmel és rendőrséggel közösen azon lesznek, hogy gátat vessenek a nagyobb csoportulások kialakulásának, a vírus terjedésének.

Köszönetét fejezte ki a lakosságnak az eddigi türelemért, fegyelmezettségért. Az időseket hangsúlyosan kérte, hogy maradjanak otthon. Ugyanakkor közölte, hogy az Önkéntes Szekszárdi Programhoz csatlakozottak száma harmincra emelkedett, ennyien vannak, akik segítenék a szépkorúakat abban, hogy ne kelljen kimozdulniuk otthonukból.

Arról is beszámolt a városvezető, hogy megoldották a gyermekétkeztetés kérdését. A Szekszárdon működő nevelési, illetve oktatási intézményekbe járó gyermekeknek, diákoknak a rendkívüli szünet alatt is biztosítja az önkormányzat az étkeztetést elvitellel (a bölcsődés és óvodás gyerekek számára március 24-től). Továbbá azon szekszárdi gyermekeknek az ellátásában is segítenek, akik nem helyi, hanem környékbeli települések intézményeibe járnak.

Borítóképünkön Ács Rezső (archív)