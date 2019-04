Új ruhát kaptak a tolnai iskolák

Az iskolaépületek felújítása jó példa arra, hogy egy önkormányzat akkor is áldozhat jelentős összeget a helyi oktatásra, ha az egyébként már nem az ő kötelező feladata.

A tolnai általános iskolák épületeinek energetikai korszerűsítése is ezt bizonyítja. A mintegy 350 millió forintos TOP-beruházás átadó ünnepségén Appelshoffer Ágnes polgármester elmondta: a megnövekedett költségek miatt a városnak mintegy 65 millió forint saját erőt kellett biztosítania a projekthez. Az önkormányzatnak ugyanis nagyon fontos, hogy a gyerekek oktatásához a lehető legjobb feltételeket biztosítsa.

A városvezető szólt a megvalósítás speciális nehézségeiről is: a kivitelezés zömét muszáj volt a nyári szünetben végrehajtani, ráadásul egyszerre négy iskolában (Bartók utcai, Eötvös utcai, Kossuth utcai, Szent Imre utcai). A beruházás során nemcsak „új ruhát” kaptak az épületek, de működetésük is olcsóbb lett, a hőszigetelés, a nyílászárócserék, a fűtéskorszerűsítés, a napelemek telepítése révén. Ezen kívül az iskolák akadálymentesítése is megtörtént.