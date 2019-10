Egyéni és csoportos tárlatnak ad otthont a Völgységi Múzeum

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Szőnyegkiállítás megnyitója várta a közönséget csütörtökön délután a Völgységi Múzeumban. Két terem tárult fel az érdeklődők előtt. Az egyikben a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ szövő szakkörének, a másikban a nemrég elhunyt Lőrincz Aladárné – Vilma néni – alkotásait tekinthették meg a jelenlévők.

Fuksz Márta néprajzkutató méltatásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a munkák több szempontból is különlegesek. Lőrincz Aladárné a bukovinai székely hagyományok őrzője volt, ez a tradíció érzékelhető a szakkör tevékenységében is, hiszen a csapatot vezető Ferencz Imréné ugyanerről a vidékről származik. A motívum kincsben fellelhetőek a hasonlóságok, viszont a közel harminc éve működő szakkör jellegéből adódóan egyéni elgondolásokat is felmutat. Az alapanyagot a vászon, illetve a gyapjú adja.

A Bonyhádi Székely Kör kórusa közreműködésével zajló megnyitón dr. Szőts Zoltán múzeumigazgató virággal köszöntötte Lőrincz Etelt, az elhunyt Lőrincz Aladárné lányát. A szó szerint színpompás tárlat a jövő év elejéig tekinthető meg.