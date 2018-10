Fémműves és néprajzi tárgyak gyűjtője, már ötven esztendeje

Ötven éve készíti zsűriztetett fémalkotásait, és ötven éve gyarapítgatja néprajzi gyűjteményét Bakó Ernő népi iparművész. Ingyenesen látogatható magánkiállítása Szekszárdon van, de ideje nagy részét a Balaton mellett, Kőröshegyen tölti, ahol házát és kovácsműhelyét felépítette.

Alkotó és gyűjtő. Mindkét dolgot magas színvonalon, nagy intenzitással végzi évtizedek óta Bakó Ernő. Rézdomborításaiból és furmányosan nyitható, díszes lakatjaiból most néhány látható a kézművesek kiállításán, a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. Ingyenesen látogatható magángyűjteménye pedig a Táncsics utcában várja az érdeklődőket. Mintegy ötszáz népművészeti tárgy tekinthető meg itt – részben üveges tárlókban –: szőttesek, viseletek, cserépedények, fém használati és dísztárgyak, festett bútorok. Saját vas- és rézalkotásaiból is közszemlére bocsát néhányat. Bejelentkezés után tekinthető meg a tárlat, mivel életvitelszerűen nem Szekszárdon tartózkodik, hanem a Balaton melletti alkotóházában.

A 76 éves Bakó Ernő kereken ötven esztendeje, 1968-ban kezdte a gyűjtést. Az első komolyabb tárgya egy baranyai szuszékláda volt, de már tanuló korában is sűrűn járt a bizományi áruházba nézelődni, és leértékeléskor vásárolgatni.

A Garay-gimnáziumban érettségizett 1961-ben. Jól rajzolt, érdekelte a népművészet, képzelőerőnek sem volt híján, ezért valami olyan munkát szeretett volna végezni, ahol mindennek hasznát veheti. Először fazekas akart lenni, de, hogy megússza a kötelező katonai szolgálatot, elment a pécsi uránbányához dolgozni. Mégsem kapott felmentést, besorozták, s leszerelés után már világosan látta a célját: díszítőkovács lesz. Jelentkezett a kor leghíresebb kovácsmesterénél, Bieber Károlynál és annak budai műhelyében sajátította el a mesterséget. Műkovácsnak indult, aztán kiderült, hogy a képzéssel van egy kis bibi. Elméleti oktatásra berakták a pénzverő, órás, ékszerész, ötvös, ezüstműves tanulók közé – fém-fém jeligére –, gyakorlati vizsgát pedig a Ganz-Mávagnál tett, 1967-ben, légkalapáccsal készítve el a vizsgamunkát. Ugyanis akkoriban csak ipari vagy mezőgazdasági (patkoló) kovács végzettség volt szerezhető hivatalosan. Ugyanabban az évben kapta meg a „Népi Iparművész” címet. S ez talán még fontosabb volt, mint a szakmunkás-bizonyítvány, mert nem gyárban akart dolgozni, hanem kisiparosként, kismesterként, egyedi termékeket, fémalkotásokat készítve.

– Abban az időben találkoztam olyan emberekkel – meséli –, akik megfertőztek a néprajzi gyűjtéssel. Fémműves szövetkezeti bedolgozóként tevékenykedtem, cégéreket, feliratokat, egyedi korlátokat, rácsokat, lámpákat készítve, főleg éttermeknek, szállodáknak. Közben pedig zsűriztettem a munkáimat a Népi Iparművészeti Tanácsnál.

Gyűjtötte a szép tárgyakat, és készítette is. Népművészeti kiállításokra, vásárokba, táncház-találkozókra járt, zsűrizett alkotásait árusítva. Sok szakirodalmat olvasott, tanulmányozta a múzeumokban a céhek történetét, a fémművességet, a bádogos munkáktól az ötvösségig. Végiglátogatta a neves kovácsok és műlakatosok műhelyeit, köztük a Török Béláét, akitől elméletben és gyakorlatban is rendkívül sokat kapott. Ennek az igen aktív időszaknak egy szívműtét vetett véget. Elege lett a fővárosi életvitelből, a Balatonföldvár melletti Kőröshegyen épített házat és kovácsműhelyt 1992–93-ban. Szülőhelyétől, Szekszárdtól viszont sosem távolodott el lélekben. Fizikailag is jelen van a tolnai megyeszékhelyen, ahol gyűjteménye nagy részét elhelyezte.

Az utóbbi időben sok érdekesen nyitódó, záródó, díszes lakatot készít. Hasonlóan egyedi művei az útszéli fémkeresztek. Szívesen mélyed el a szakralitás rejtelmeiben. Az első ilyen munkája a szennai falumúzeumban látható. A következőt a balatonföldvári Galamb-szigeten helyezték el, s még egy került az ottani városközpontba, a polgármesteri hivatal közelébe. Szeretné, ha Szekszárd valamelyik közterén is állhatna egy alkotása.

A kereszt ezeknél három méter körüli, a korpusz (a Krisztus-test) pedig több mint egyméteres domborított vörösréz. Ólomlapon kalapálva alakítja a rézlemezt. A régebbi mesterek festett vaslemezt alkalmaztak, de a réz tartósabb és nem kell időről-időre festegetni.

Hozzátenni valamit a mához, és nem hagyni elveszni azt, amit mások hozzátettek a tegnaphoz. Ezt tartja fontosnak Bakó Ernő, úgyis, mint tárgyalkotó, úgyis, mint tárgygyűjtő.

– Az alkotó gazdagítja a kort, amelyben él – mondja –, a gyűjtő pedig becsüli a letűnt kort, becsüli annak produktumát és alkotóit.

Rajzkészség és kovácsmesterség

A képzőművészet, iparművészet iránt fogékony fiatalokról általában korán kiderül, hogy jól rajzolnak.

Bakó Ernő is kitűnt a társai közül már az általános iskolában. Gimnáziumban pedig Lázár Pál művészettörténet tanár kedvencei közé tartozott, aki rajzszakkört is vezetett. De a rajzkészséggel sokfelé lehet indulni. Bakó Ernő először a fazekassággal próbálkozott. Azt nem érezte igazán testhezállónak. Taszáron, ahol sorkatona volt, kezébe akadt a Bieber Károly könyve a kovácsművészetről. Ennek hatására döntött további útjáról. Felkereste a Budán élő, Munkácsy-díjas mestert, és rengeteget tanult tőle.

Tárgyalkotó

Bakó Ernő 1943-ban született Szekszárdon. A Garay-gimnáziumban érettségizett, később, már felnőtt fejjel kovács szakmunkás-bizonyítványt szerzett Budapesten. Régóta gyűjti a népművészeti tárgyakat, és maga is tárgyalkotó népi iparművész. Harmadik házasságában él, három gyermeke és négy unokája van.