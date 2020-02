Kínálat az autótól a ruhákon át a tortákig

Már a bejárat mellett is dekorációk és feldíszített autók várták a látogatókat, akik a nyitás előtt várakoztak a piactéri rendezvényterem bejárata előtt vasárnap délelőtt. A 10-től 18 óráig nyitva tartó első és ingyenesen látogatható Esküvőkiállítást a Flóra City Kft. és a Lufisziget közösen szervezte.

Fényesen sikerült a bemutatkozás, már csak azért is, mert sokféle, igen dekoratív, apró égőkkel díszített fácskák is szerepeltek az ékszerek, menyasszonyi és vőlegényi ruhák, sütemények, és sok más, esküvőkön felhasználható felszerelésen kívül. A kiállított darabok mellett szebbnél szebb menyasszonyi ruhákban pompázó lányok álltak, vagy sétáltak a látogatók között.

Mint Riegler Eszter, a Flóra City Kft. munkatársa kérdésünkre elmondta, Csontos Anettel szervezték a kiállítást azzal a céllal, hogy a párok egy helyen találjanak meg mindent, ami az esküvőjük megszervezéséhez szükséges. Kezdetben kerestek kiállítókat, majd a szórólapok hatására jelentkezők is akadtak. Miután a szekszárdi cégek, vállalkozások nem mindegyikre tudott, vagy akart részt venni a programon, a környéken is megkerestek esküvőszervezéssel kapcsolatos tevékenységet folytató cégeket. Végül harminc kiállító mutatta be, hogy mivel tud hozzájárulni egy színvonalas esküvőhöz, lakodalomhoz. A tervek szerint jövőre is megszervezik a kiállítást, ha mutatkozik rá igény.

Részt vett a kiállításon a Decsi Hegyi Finomságok – Decsoki is. Kérdésünkre Unyi Mária elmondta, hogy hét éve foglalkozik kézműves termékek készítésével, első sorban szörpöket, lekvárokat készít. Családjával két és fél hektáron gazdálkodnak, málna, eper, szeder, levendula, rózsa és szőlő ültetvényeik vannak. Négy éve készít foglalkozik csokoládéval, bon-bon készítéssel, ami ugyan nem közvetlenül kapcsolódik az esküvőkhöz, bár megfelelő köszönő ajándék lehet.