Örömfestőnek tartja magát a pálfai alkotó

Húsz év alkotásaiból ad válogatást Monhaltné Patkós Mária Pálfán nyílt jubileumi kiállításán.

Szülőfalujában nyílt jubileumi kiállítása Monhaltné Patkós Máriának. Az amatőr festő az elmúlt húsz évben készült alkotásaiból ad ízelítőt a Pálfai Teleház és Könyvtárban. Elmondta, hogy minden évből választott legalább egy képet, megmutatva, miként is változott a témaválasztása, a technikája.

Hozzátette, szüleitől örökölte művészi hajlamát, amit először a szakmunkásképzőben bontakoztathatott ki, ahol fodrásznak tanult. Ez idő alatt sokat rajzolt és karikatúrákat is készített, később pedig a szakmájában teljesíthette ki szépérzékét. Idővel azonban megromlott az egészségi állapota, és vissza kellett vennie a munkából, ekkor fordult a festészet felé.

– Ecsetet először 1998 őszén vettem a kezembe, és kezdtem el barátkozni a színekkel. Autodidakta módon képeztem és jelenleg is képzem magam – mesélte. Rendszeres résztvevője különböző alkotótáboroknak. Mint mondta, sokat tanul a művészbarátaitól, elsősorban Sáska Tibor festőművésztől, akit mesterének tart.

1998 óta tagja a Bárka Művészeti Szalonnak, közös kiállításaikon többször láthatta képeit a közönség. Megyénk több településén bemutatkozott már a festményeivel, de hívták már Fejér megyében is több helyszínre, illetve Győrbe és Budapestre is. A Megyei Képző- és Iparművészeti Tárlat rendszeres és eredményes résztvevője, valamint az Magyar Alkotók Internetes Társulása pályázatán két munkájával ért el első helyezést. Emellett több zsűrizett munkája is van.

Az alkotó szívesen kipróbál különböző technikákat. Az impresszionista, az expresszionista és a szürrealista irányzatok vonzzák. Témában a lírikus fikciók állnak hozzá legközelebb, szeret álomképeket kissé szürreálisan megjeleníteni. Emellett csendéleteket és tájképeket is fest. Utóbbi esetében Pálfa és környéke jelenti számára a legfőbb inspirációt.

Örömfestőnek tartja magát, mivel főként a maga örömére fest, és ha ez mások tetszését is elnyeri, az még nagyobb boldogság számára. De elsősorban feleségként és anyaként tekint magára. Három fia született, és mostanra hét unoka büszke nagymamája is. Fodrászként is helytáll, illetve hivatásos gyámként sérült fiataloknak segít ügyeik intézésében.

